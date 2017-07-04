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Здоровье

Как восстановиться после инсульта

Фото: GLOBAL LOOK press\Simon Katzer
Медики обеспокоены тем, что с каждым годом число людей, которые становятся жертвами инсульта, стремительно растет. Специалисты считают, что россиянам, которым удалось пережить приступ болезни, необходимо придерживаться строгих правил реабилитации для улучшения самочувствия.
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По данным экспертов, инсульт провоцируют повышенное артериальное давление и низкая физическая активность, неправильное питание и постоянный стресс и вредные привычки. Более того, в России отсутствует культура профилактического посещения врача, из-за чего во многих случаях люди обращаются за медицинской помощью, когда вылечить их уже крайне сложно.

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Врачи отмечают, что не менее важной является процедура реабилитации людей, которые уже перенесли инсульт. Степень повреждения мозга и своевременность оказания медицинской помощи напрямую влияют на скорость восстановления дееспособности человека после приступа болезни.

Специалисты центра ОРБИ считают, что в период реабилитации пациенту клиники должна быть оказана адекватная медикаментозная помощь, ему необходимо предоставить препараты с нейропротекционным воздействием на организм. "Концепция применения нейропротекции направлена на то, чтобы спасти клетки мозга и прекратить распространение зоны поражения на еще жизнеспособные клетки", – поясняет пресс-служба организации.

Для более эффективного восстановления после инсульта необходимо взаимодействие больного с медицинским персоналом. Однако это осложняется психологическими проблемами, которые возникают у людей при реабилитации. Как правило, они испытывают депрессию и тревожное расстройство, они ощущают гнев, разочарование и растерянность.

В заключение отметим, что человек, переживший инсульт, не должен чувствовать себя одиноким. В России созданы специальные социальные проекты, в рамках которых рассказывается о людях, справившихся с этой болезнью. Это помогает пациентам быстрее закончить курс реабилитации.

Автор: Олег Шивалов4 июля 2017, 21:54

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