Как восстановиться после инсульта

Медики обеспокоены тем, что с каждым годом число людей, которые становятся жертвами инсульта, стремительно растет. Специалисты считают, что россиянам, которым удалось пережить приступ болезни, необходимо придерживаться строгих правил реабилитации для улучшения самочувствия.

По данным экспертов, инсульт провоцируют повышенное артериальное давление и низкая физическая активность, неправильное питание и постоянный стресс и вредные привычки. Более того, в России отсутствует культура профилактического посещения врача, из-за чего во многих случаях люди обращаются за медицинской помощью, когда вылечить их уже крайне сложно.

Врачи отмечают, что не менее важной является процедура реабилитации людей, которые уже перенесли инсульт. Степень повреждения мозга и своевременность оказания медицинской помощи напрямую влияют на скорость восстановления дееспособности человека после приступа болезни.

Специалисты центра ОРБИ считают, что в период реабилитации пациенту клиники должна быть оказана адекватная медикаментозная помощь, ему необходимо предоставить препараты с нейропротекционным воздействием на организм. "Концепция применения нейропротекции направлена на то, чтобы спасти клетки мозга и прекратить распространение зоны поражения на еще жизнеспособные клетки", – поясняет пресс-служба организации.

Для более эффективного восстановления после инсульта необходимо взаимодействие больного с медицинским персоналом. Однако это осложняется психологическими проблемами, которые возникают у людей при реабилитации. Как правило, они испытывают депрессию и тревожное расстройство, они ощущают гнев, разочарование и растерянность.

Бурят из Иванушек умер, у Малежика инсульт, у Осина отнялись ноги, сатирик Задорнов умирает от рака :-( — Anton Semakin (@antonsemakin) 3 июля 2017 г.

В заключение отметим, что человек, переживший инсульт, не должен чувствовать себя одиноким. В России созданы специальные социальные проекты, в рамках которых рассказывается о людях, справившихся с этой болезнью. Это помогает пациентам быстрее закончить курс реабилитации.