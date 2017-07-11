Депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Нейрофизиологи из Великобритании нашли серьезные различия в том, как мозг мужчин и женщин реагирует на депрессию. Это обстоятельство поможет в борьбе с тяжелыми формами этой болезни.

Как выяснилось, мужчины чаще страдают от постоянной депрессии, тогда как для женщин характерен эпизодический характер ее приступов. Кроме того, развитие этого заболевания у представителей сильного пола обычно ведет к более серьезным, чем у женщин, последствиям.

Из-за депрессии мужчины могут начать употреблять наркотики или вовсе покончить с собой. Однако женщины страдают от заболевания чаще.

Команда ученых из Кембриджского университета проследила за тем, как работает мозг мужчин и женщин при депрессии и попыталась найти различия в работе их нервных систем, передает журнал Frontiers in Psychiatry. Для этого исследователи собрали группу из примерно трех десятков подростков и ста девушек, половина из которых страдали от тяжелых форм болезни, а остальные были здоровы.

Во время несложных тестов нейрофизиологи следили за работой мозга добровольцев, используя магнитно-резонансный томограф. В результате они раскрыли несколько интересных различий в работе мозга полов. которые могут объяснять то, почему женщины чаще страдают от депрессии, а для мужчин ее приобретение чаще заканчивается более серьезными последствиями.

В частности, ученые нашли серьезные расхождения в уровне активности в таких участках коры мозга, как надкраевая извилина и задняя часть поясной извилины. Они связаны с обработкой речи и восприятием мыслей окружающих людей, а также с работой сознания и эпизодической памяти. Также у юношей нервные клетки в мозжечке и в остальных частях мозга были связаны между собой меньше, чем у девушек.