У россиян нашли ген депрессии

Эксперты из медицинской компании Genotek выявили, что у 30% россиян есть ген, связанный с предрасположенностью к депрессиям и суицидальному поведению. В исследовании приняли участие две тысячи человек.

По словам специалистов, депрессия – это сложное мультифакториальное заболевание, в формировании которого значительную роль играют генетические факторы. Так, показатели наследуемости этого недуга составляют 37-38%.

"На сегодняшний момент 10% всех людей в мире, обратившихся за медицинской помощью, страдают депрессией", – говорит Александр Кибитов, научный консультант Genotek, руководитель Лаборатории молекулярной генетики ФМИЦПН им. В.П. Сербского. Он добавил, что в США большинство психиатров согласны с важной ролью генетического тестирования для выявления предрасположенности к развитию депрессий.



При этом 14% этих врачей используют генетическое тестирование в повседневной практике. В России же эта практика еще не распространена.

Тестирование, организованное Genotek,две тысячи человек в возрасте от 18 до 50 лет, среди которых 40% женщин и 60% мужчин. Примерно у 30% исследуемых был выявлен вариант rs6265-T – гена BDNF. У таких людей чаще, чем у других, бывают депрессии, суицидальные настроения, интроверсии и синдром дефицита внимания.

У 27% носителей гена BDNF вариант rs6265-T был обнаружен в одной из его копий. В среднем такие люди справляются с жизненными задачами не хуже, чем носители rs6265-CC – еще одного варианта BDNF. У людей с его формой низкая и средняя предрасположенность к депрессиям, они быстро принимают решения.

Генетический анализ проводился путем генотипирования на микроматрицах, с помощью которых исследовалось более 560 тысяч генетических маркеров. Эксперты выяснили, что ген BDNF стимулирует и поддерживает развитие нейронов и формирование синапсов.

Он действует на определенные участки центральной и периферической нервных систем, помогает выживать появляющимся нейронам, увеличивает численность и дифференциацию новых нейронов и синапсов. BDNF важен для долговременной памяти и нормальной работы нервной системы. Его мутации приводят к повышенной психической чувствительности (сенситивности), а в некоторых случаях – к дефектам мозга, связанным с развитием.

"Депрессия – болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами. Эффективность лекарства для конкретного организма также зависит от наследственности", – комментирует Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор и сооснователь медико-генетического центра Genotek. Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты на основе пароксетина. Это вещество относится к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина и стимулирует работу 14 генов, в том числе BDNF.

Длительное применение этого лекарства заставляет организм в больших объемах собирать рецепторы на мембранах нейронов, которые состоят из белков, закодированных в 14 генах. "В целом, действие антидепрессантов этого класса происходит не столько от их способности напрямую поддерживать высокий уровень серотонина, сколько от того, что они побуждают нейроны образовывать новые соединения", — пояснил эксперт.