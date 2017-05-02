Ученые объявили новую опасность курения
Специалисты выяснили, что вредная привычка снижает уровни связанных со слизистой оболочкой инвариантных T-клеток (MAIT). Именно они принимают участие в аутоиммунных заболеваниях.
Ученые считают, что их исследование вносит значимый вклад в понимание различных системных трансформаций иммунных клеток у страдающих от никотиновой зависимости людей, передает EurekAlert!
Исследователи надеются, что дальнейшие изыскания на этот счет помогут выявить патогенетические механизмы, которые помогут понять болезни курильщиков. Эксперты изучили циркулирующие иммунные клетки здоровых добровольцев и пациентов с рассеянным склерозом.
В результате исследования выяснилось, что некоторые типы клеток у курильщиков оказались изменены. Оказалось, что Т-клетки курильщиков не активизировали защиту, когда сталкивались с чужеродными телами, а также самоантигенами.
"Очевидно, что курение вредно для здоровья в целом и может предрасполагать к развитию многих болезней", - говорит кандидат технических наук Джон Уерри. "Эти новые исследования пролили свет на то, как курение может влиять в частности на иммунную систему", – резюмировал ученый.
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