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Здоровье

Почему антибиотики теряют эффективность

Фото: GLOBAL LOOK press/Creativ Studio Heinemann
В наше время антибиотики являются очень популярным медицинским средством, которое считается панацеей чуть ли не от всех болезней. Однако, несмотря на распространенную убежденность в их абсолютной эффективности, самовольный и слишком частый прием антибиотиков может не только привести к ухудшению здоровья человека, но и спровоцировать возникновение нового вида бактерий, устойчивых к лекарственным препаратам.
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Что такое антибиотик? Это вещество животного, растительного или микробного происхождения, которое призвано подавлять рост определенных микроорганизмов или уничтожать их. Некоторые антибиотики оказывают сильное воздействие на рост и размножение бактерий, однако в то же время практически или вовсе не повреждают клетки микроорганизма, потому и применяются в качестве лекарственных средств.

Первые опыты применения антибактериальных препаратов были проведены еще в начале прошлого века. Настоящим прорывом стало появление в 1941 году пенициллина – антибиотика, получаемого из плесневого гриба пенициллума. С тех пор начался расцвет эры антибактериальных препаратов, которые стали появляться со все более высокой частотой.

Создание антибиотиков стало одним из величайших достижений в медицине человечества, благодаря которому удалось побороть казавшиеся ранее неизлечимыми болезни. Так, благодаря антибактериальным препаратам стало возможно вылечить эпидемию сифилиса, гонорею, пневмонию и ряд других смертельно опасных заболеваний.

Антибиотики стали настоящей революцией в медицине. Неудивительно, что в 60-70-х годах прошлого века ученые твердо уверовали в то, что инфекционные заболевания – перевернутая страница в истории человеческих заболеваний. Однако уже во второй половине 70-х годов развитие антибактериальных препаратов прекратилось: был создан последний их класс, который используется в медицине и поныне. С того момента человечество не создало ни одного принципиально нового типа антибиотиков.

Фото: GLOBAL LOOK press

В 2001 году ученые по всему миру впервые заговорили об антибиотикорезистентности (от англ. resistance – сопротивление) – феномене штамма возбудителей инфекции к действию антибактериальных препаратов. Дело в том, что бактерии начали становиться все менее восприимчивыми к даже самым последним типам антибиотиков. При этом проблема, в принципе, нарастала уже давно. Так, спустя пару десятков лет после появления упомянутого выше пенициллина, 50% стафилококков были к нему резистивны, то есть не реагировали на препарат.

Тем не менее, рубеж 80-90-х годов прошлого века стал "золотой эрой" антибиотиков. В те годы они выпускались в огромных количествах. Однако, как это часто бывает, за фасадом мнимого благополучия скрывалась суровая правда и все более нарастающий ком проблем. Дело в том, что параллельно с увеличением количества антибиотиков и ростом их популярности в медицине, повышалась резистентность бактерий, против которых эти препараты призваны были бороться. Тем не менее, специалистов тогда эта проблема не слишком волновала: все думали, что взамен старых, потерявших свою эффективность антибиотиков, будут созданы новые.

Но их появления так и не произошло. Между тем только новый класс антибиотиков может преодолеть бактериальную резистентность. Несколько лет назад ученое сообщество забило тревогу, во всеуслышание сделав шокирующее заявление о том, что антибактериальные препараты стремительно теряют свою эффективность против резко увеличивших свою резистентность бактерий.

Весьма наглядно отражает всю катастрофичность положения ситуация с гонореей. Еще 10 лет назад эта эпидемия легко поддавалась лечению, однако на сегодняшний день 60% ее штаммов невосприимчивы к антибиотикам. Крайне угрожающая ситуация сложилась в том числе и в России. На данный момент в нашей стране остался лишь один антибиотик, который может вылечить гонорею. Однако в прошлом году в Архангельской области был выявлен штамм, который резистентен и к этому антибиотику. Ученые разводят руками: чем человечество будет лечить это страшное заболевание через 10 лет никто не знает.

В чем причины сложившейся ситуации? По мнению доктора медицинских наук, директора Института клинической фармакологии Владимира Рафальского, к нынешнему положению, помимо прочего, привело слишком частое и в больших количествах использование антибактериальных препаратов. По словам ученого, антибиотики действуют на бактерии, но их бесполезно использовать, к примеру, на вирусных инфекциях. Однако в наше время довольно часто как врачи, так и занимающиеся самолечением пациенты используют антибактериальные препараты именно для лечения вирусов.

Владимир Рафальский

Еще одним немаловажным фактором, отмечает специалист, является позиция фармацевтических компаний, которым стало невыгодно производить антибиотики. Дело в том, что они назначаются весьма коротким курсом – на 5-7 дней. Производителям же выгодно делать те препараты, которые назначаются пожизненно. Кроме того, антибиотик сам по себе уничтожает фармацевтический рынок, поскольку убивает инфекцию, от которой назначаются лекарства.

Имеет свое значение и крайне высокая стоимость создания антибактериального препарата. По подсчетам специалистов, на это может уйти более миллиарда долларов. При этом рано или поздно у бактерий все равно наступает резистенция к новому препарату. Поэтому гиганты фармацевтической индустрии крайне неохотно вкладываются в создание новых антибиотиков, понимая, что это может не окупить затраченных сил и средств.

Напрашивается вопрос: а кто же виноват в сложившейся ситуации? Эксперты утверждают, что немалая вина за это лежит на врачах, которые нерационально назначают антибиотики. В то же время проблема содержит в себе ряд аспектов, которые не связаны с медициной. К примеру, антибактериальные препараты часто применяют в ветеринарии, и животные могут нести на себе штаммы антибиотикорезистентности. Кроме того, влияет на ситуацию и применение антибиотиков в современной индустрии производства продуктов питания.

По имеющимся данным, четыре пятых всех используемых в мире антибиотических средств применяются в сфере животноводства. Так, цыплят-бройлеров невозможно вырастить, не давая им антибактериальных препаратов, которые ускоряют их рост. Впрочем, некоторые страны уже начали запрещать у себя продажу подобной продукции. К сожалению, Россия вряд ли пойдет на такие же меры в ближайшее время, однако у всех нас есть возможность купить птицу, выращенную не фабрично, а на фермерском хозяйстве. В определенной мере это гарантия того, что птица выращивалась без активного использования антибиотиков.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

И раз уж мы спрашиваем о виноватых, логично было бы поинтересоваться о том, что делать. Эксперты утверждают, что врачам следует как можно реже назначать пациентам антибиотические препараты, поскольку во многих странах, в том числе в России, они используются крайне нерационально. Кроме того, нельзя отбрасывать со счетов фактор самолечения. И если в некоторых западных странах приобрести антибиотики в аптеке просто невозможно, то у нас эти препараты продаются в совершенно свободном доступе. Специалисты предупреждают: антибиотики – это очень сложные лекарственные препараты, и назначать их себе самостоятельно крайне опрометчиво.

Многие люди опасаются, что уменьшение использования антибиотиков может стать причиной повышения смертности и роста заболеваемости вследствие недостаточной терапии. Впрочем, специалисты с этим не согласны. Даже если человек заболел, то наиболее правильной тактикой будет подождать два-три дня пока ситуация не разрешится самостоятельно. Особенно это касается случаев, когда родители настаивают, чтобы их ребенку дали антибиотик. В таких случаях специалисты советуют подождать один-два дня, после чего болезнь должна пройти.

Также имеет смысл ограничить безрецептурную продажу антибиотиков, повышать уровень образования врачей, а также проводить постоянную работу по информированию населения об избыточности применения антибиотиков. Обычному же человеку доктора советуют взяться за поддержание своего здоровья и вести соответствующий образ жизни. Всевозможные процедуры закаливания, правильное полноценное питание и многое другое – все это очень важные факторы предупреждения инфекции. Кроме того, для лечения тех же вирусов есть вакцины, например пневмококковые или противогриппозная. Это эффективные методы предупреждения инфекции. В России есть центры вакцинации, и ими нужно активно пользоваться.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Помимо прочего, важно также не прибегать к самолечению (повторимся, антибиотики не эффективны при гриппе и простуде!), не хранить антибактериальные препараты в домашней аптечке, не требовать от врача назначения антибиотика вам или вашему ребенку, а если он назначен, то строго выполнять рекомендации по дозе, кратности и длительности приема. Если же доктор пытается назначить антибиотики, но вы сомневаетесь в необходимости этой меры, то разумно поинтересоваться, уверен ли врач, что инфекция бактериальная, и нужно ли действительно выписывать для лечения антибиотик.

Сейчас страны с развитой экономикой постепенно снижают использование антибиотических препаратов. В России же пока обратная тенденция – из года в год происходит устойчивый рост их потребления. В этом плане нам всем есть над чем работать. В конце концов, наше здоровье находится исключительно в наших собственных руках. 

Автор: Иван Поляков1 мая 2017, 13:50

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