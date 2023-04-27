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Четверг 27 апреля

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Москва и Индия стали партнерами в сфере бизнес-туризма

Москва и Индия стали партнерами в сфере бизнес-туризма
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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина раскрыла детали соглашения.

С 21 по 25 представители столичной сферы гостеприимства посетили крупнейшие города Индии в рамках бизнес-миссии. В ходе визита в Мумбаи, Ахмадабад и Калькутту гости из Москвы встретились с потенциальными партнерами и представила им возможности для делового туризма.

С потенциалом туристической сферы российской столицы ознакомились более 160 индийских туроператоров. По итогам бизнес-миссии был заключен договор с ассоциацией MICE-агентов Индии. Сфера MICE связана с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина раскрыла детали договора. По ее словам, в рамках подписанного соглашения туристические операторы из Индии пройдут обучение в Москве, после чего станут амбассадорами российской столицы в своей стране.

Кроме того, планируется наладить обмен аналитической информацией для оценки деловых туристических потоков. Решением данных вопросов в ходе визита в Индию занимались представители городского комитета по туризму, а также столичные туроператоры и организаторы корпоративных мероприятий.

"Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока из этой страны", — подчеркнула Наталья Сергунина.

27 апреля 2023, 13:46
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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