Участник нацпроекта "Производительность труда" из Москвы нарастил выпуск светового оборудования

Подробности состояния Михалкова Тесты Россияне потеряли Садальского Игры Сонник

Топ новостей недели

"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
партнеры
Вторник
10 января
Лента новостей
15:00
"Капельница за капельницей": врачи борются за жизнь разбитого инсультом Краско
14:40
Диетолог призвал россиян пить больше воды для нормализации веса после праздников
14:20
"Вот только родился!": Скрытная Дубцова явила миру своего малыша
14:10
Близкого мужчину Навки срочно увезли в реанимацию
14:00
Госпитализированный с поражением легких Михалков висит на волоске от смерти: Инфаркт
13:40
Столичный рынок пополнили 4 новостройки
13:20
"Прости ты его": оставшаяся одна любимица Киркорова дошла до края
13:00
Почему выгодно покупать недвижимость на стадии строительства?
12:40
Банки несут риски: в России ожидается рост ипотечных ставок
12:20
Не смогла скрыть: Пузатая молодуха Прилучного сообщила важную новость после слухов о беременности
12:00
"Можно погибнуть": Найденной в горах в ужасном состоянии Боне вынесли страшный приговор
11:40
В Москве попавшая в аварию женщина начала рожать
11:20
"Такое людное место": разлучница Акиньшина публично облапала Козловского
11:00
"На борту бомба": Оскар Кучера с детьми оказался в заминированном самолете
10:40
"Хочется плюнуть в лицо": мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах
10:20
Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году
10:00
Как быстро восстановить кожу лица после новогодних праздников: советы косметолога
09:40
Облапошил всю страну: Разругавшийся с семьей принц Гарри раскрыл грязную ложь брата Уильяма
09:20
"Это невозможно": стали известны подробности состояния Михалкова
09:00
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
08:30
Любительницу унижений Собчак облизали с ног до головы
08:10
Кому не светит ипотека в 2023 году
06:37
Потерявшая волосы Варнава бьется в конвульсиях: Болеет
04:15
"Плохо, тяжело": сбежавшая из России Боня взвыла от боли
02:35
"Может найти что-то по душе": оставшийся без съемок Бурунов нашел новую работу
00:09
Домочадцев день: традиции и приметы 10 января
22:00
В Воскресенске поймали напавшую с ножом на знакомого женщину
21:40
"Сверкнула упругими талантами": Стриженова с голой грудью вызвала переполох
21:20
"Решили похоронить в Париже": Высоцкая склонилась над телом Кончаловского после новости об убийстве
21:00
Тюремная решетка на долгие годы: Смольянинов мгновенно поплатился за свои слова о России
20:40
"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном
20:20
"Таких теперь нет": Черные пятна покрыли тело найденной под кустом Толкалиной
20:00
Правила хорошего вкуса: как всегда выглядеть стильно
19:40
92-летний Краско госпитализирован в реанимацию с инсультом
19:20
Легко отделался: В Подмосковье мужчина выжил после падения с 12 этажа
19:00
Нужна повторная операция: оказавшемуся на грани смерти вскрытому Соколовскому грозит страшное
18:40
Напяливший женское тряпье Хабенский превратился в скрюченную бабушку
18:20
"Любит успешных мужчин": перед кем на самом деле раздвигает ноги сбежавшая от жениха Волочкова
18:00
Натянул и отрезал: перекроенное лицо Киркорова вызвало оторопь
17:40
Дела совсем плохи: после новости о госпитализации Михалкова подтвердилось страшное
17:20
Рынок новостроек замер
17:00
Работа уборщицей, потеря мужей и сестры, переезд в Германию: нелегкая судьба певицы Шавриной
16:40
"Как это мерзко!": Раструбившую о проблемах в постели Гузееву погнали взашей с телевидения
16:20
В Одинцово хулиганы запускали салют прямо в балконы многоэтажки
16:00
Умерла заслуженный врач РФ
15:40
Под Петербургом произошла авария с участием трех машин
15:20
Диетолог призвала россиян в первый рабочий день отказаться от кофе
15:00
Цой рассказала о счетах и недвижимости на Украине после введенных комиком Зеленским санкций
14:40
"Подонок, мерзавец и предатель": Плюнувшего в россиян Смолянинова разнесли в пух и прах
14:40
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
"Фото без трусов": Затосковавшая по мужской ласке Волочкова показала толпе промежность
Вот и все: Могила Алексея Панина осталась без хозяина после разорения
"Сложно поверить, но мы вместе": вывалившая грязное белье Барановская объявила о браке с Гордоном
"Невеста": 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры
"У нас любовь": согрешивший в сауне с пузатой Волочковой Джигурда вынужден принять ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Участник нацпроекта "Производительность труда" из Москвы нарастил выпуск светового оборудования

Участник нацпроекта "Производительность труда" из Москвы нарастил выпуск светового оборудования

Столичная компания сэкономила около 44 миллионов рублей по итогам первых шести месяцев реализации национального проекта "Производительность труда". Предприятие провело модернизацию покрасочного цеха, определило эффективный маршрут перемещения персонала и многое другое.
прочитано 102 раза

Принятые меры позволили компании "ЛЕД-эффект" нарастить выпуск светового оборудования на 48%. В рамках участия в нацпроекте предприятие внедрило бережливые технологии.

ПО ТЕМЕ

В Москве создали инновационные зарядные станции для электромобилей

Компании удалось почти в два раза сократить время производства партии из 500 уличных фонарей. Уровень брака снизился на 57%.

Предприятие планирует нарастить выпуск светодиодного оборудования для правительственных зданий, офисов и общественных учреждений. Кроме того, в рамках нацпроекта компания будет развивать производство промышленных светильников.

До 2024 года "ЛЕД-эффект" намерен масштабировать полученные знания и достижения на все производство, сообщил генеральный директор компании Денис Самородов. Он сообщил, что в следующем году предприятие запустит минимум два проекта по повышению эффективности.

"Один из них будет связан с производством светодиодного оборудования для общественных и административно-офисных объектов, другой – с усовершенствованием линии изготовления светильников для промышленных помещений", – рассказал гендиректор.

Помимо внедрения промышленных улучшений, нацпроект предусматривает рост компетенций сотрудников компаний. На протяжении шести месяцев работники учатся методике бережливого производства, отметила глава Регионального центра компетенций города Москвы Евгения Гемма. Она уточнила, что за это время обучение прошли 18 работников компании "ЛЕД-эффект", а два сотрудника стали квалифицированными внутренними инструкторами.

Нацпроект "Производительность труда" в Москве стартовал в начале 2022 года. В ближайшие три года к нему может присоединиться 491 предприятие. Программа национального проекта позволит им увеличить объемы производства и сократить издержки.

Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
Автор: 10 января 2023, 13:26 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"На борту бомба": Оскар Кучера с детьми оказался в заминированном самолете

Экстремальная ситуация
Шоу-бизнес

"Такое людное место": разлучница Акиньшина публично облапала Козловского

Даже не стесняются!
Шоу-бизнес

Не смогла скрыть: Пузатая молодуха Прилучного сообщила важную новость после слухов о беременности

Радостное событие
Шоу-бизнес

"Можно погибнуть": Найденной в горах в ужасном состоянии Боне вынесли страшный приговор

Ей очень плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+