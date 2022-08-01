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Экономика
Предприниматели Москвы предложили провести акцию "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Предприниматели Москвы предложили провести акцию "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах муниципальных депутатов Москвы пройдет акция "Миллионов призов". Это принесет столичному бизнесу дополнительные доходы и повысит узнаваемость отечественных брендов, считают опрошенные "Дни.ру" предприниматели.
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С инициативой провести акцию "Миллион призов" выступило бизнес-сообщество столицы. Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов уточнил, что акция пройдет в седьмой раз.

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"Мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше. Мы уверены, что новая акция даст положительный эффект для бизнеса и для москвичей", – цитирует Платонова Агентство городских новостей "Москва".

В число инициаторов программы входят московские рестораторы. Основатель сети заведений Мясо & Рыба, президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов назвал основным плюсом "Миллиона призов" информационную составляющую.

"Каждый раз в акции участвует несколько миллионов москвичей, выигравшие или нет, они заходят на сайт, смотрят список ресторанов, их презентации – это тот контакт бизнеса и потребителя, который интереснее, чем непосредственно приход людей по одному купону", – считает предприниматель.

По его словам, в итоге количество посетителей ресторанов в десятки раз больше, чем тех, кто выиграл в акции и пришел в заведения с купоном.

На положительный эффект от "Миллиона призов" указал и основатель Zenden Group Андрей Павлов. Москва выделяет на проведение акции значительные средства, которые дойдут до магазинов и принесут бизнесу дополнительную прибыль, рассказал он.

"По опыту прошлых лет нашим торговым удалось привлечь больше покупателей. Акция "Миллионов призов" – это хороший способ поддержать людей и бизнес реальными деньгами", – поделился предприниматель.

Фото: Mos.ru

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

В 2021 году среди участников дистанционного электронного голосования разыграли 250 тысяч призов. Самые удачливые москвичи стали обладателями квартир и автомобилей. Другие получили сертификаты на покупки номиналом от десяти до ста тысяч рублей.

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Фото: Mos.ru
Автор: 1 августа 2022, 14:52 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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