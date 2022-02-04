Федосеева-Шукшина в доме престарелых В КВН ищут замену Маслякову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Пятница
4 февраля
Лента новостей
12:09
Участники группы "На-На" попали в страшную трагедию: Погибли люди
12:07
"Крестьянки на рынке невест": Ведущий "Модного приговора" оскорбил россиянок
12:07
Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой
12:06
"Сразу в нее влюбилась": 66-летнюю Долину засняли в объятиях молодой девушки
12:04
Надежда Михалкова спасает остатки своей репутации
12:03
"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак
11:56
"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем
11:32
Лучшее время для смены работы – когда угодно
11:20
"Ну их всех в задницу!": сцепившихся друг в друга Пригожина и Шнурова унизили
11:19
Занюхивающую перед камерой Волочкову вывели на чистую воду
11:18
Экс-супруг Бородиной удивил народ авто за 30 миллионов: Откуда деньги?
11:16
"Умирать или пить? Что надо делать?": отчаявшийся Васильев из "Хрустального" в слезах звонил маме
11:15
Начинаются последствия: Тяжелобольная Лолита сорвалась на крик
11:02
Страна молится за разбитого болезнью Лепса
10:52
Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок
10:37
"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой
10:35
Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание о мучениях в браке
10:22
Кто заменит больного Маслякова в КВН: Названо имя
10:02
"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам
09:47
Директор тяжелобольной Ротару раскрыл правду о ее состоянии
09:40
Вдова Градского может лишиться всего после ограбления: Не стоит удивляться иску о признании брака недействительным
09:06
Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу
08:55
"Мерзавец!": Встреча с Алибасовым вызвала у Федосеевой-Шукшиной страшный приступ
08:39
"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой
06:15
"Ничего общего": мать Тимати вылила ушат помоев на Решетову
04:46
Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри
02:03
К чему снится концерт
00:09
Тимофей-полузимник: традиции и приметы 4 февраля
22:04
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
18:33
"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова
18:29
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
18:09
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
18:07
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой
18:00
"Не знаю, говорить или нет": скрытная Пожарская призналась в страшном диагнозе
17:52
Орлова показала лохматого красавца в своей постели: Оказался случайно
17:40
Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению
17:33
"Напоминает конец 30-х годов": Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире со Второй мировой войной
17:26
Высокомерный Кортнев плюнул в выскочку Милохина: Терпеть не могу это
17:14
На Дмитровском шоссе при столкновении фуры с автовышкой погиб рабочий
16:51
Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности
16:50
Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником
16:48
Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
На Первом канале нашли замену не сумевшему вести КВН больному Маслякову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Лучшее время для смены работы – когда угодно

Лучшее время для смены работы – когда угодно

Василий Пигин

Василий Пигин блогер

 генеральный директор TTISI Россия, эксперт в сфере HR-tech
Когда лучше менять работу, а когда наоборот – отложить поиски? А сейчас – на фоне пандемии – удачное ли время для ее смены? Или после новогодних (а также февральских и мартовских!) праздников стоит выждать еще какое-то время? На чем следует сделать акцент при смене работы? – на эти и другие вопросы читателям Дни.ру отвечает колумнист портала – председатель Международного экспертного сообщества консультантов по организационному развитию, генеральный директор компании TTISI Василий Пигин.
прочитано 176 раз

"Идеального" времени для смены работы не существует, как, пожалуй, и идеальной профессии, и идеального чего-либо еще. Как генеральный директор компании, профессионально занимающейся прикладной психодиагностикой персонала, я убежден, что "та самая" работа – это та, которая подходит именно тебе.

ПО ТЕМЕ

Что угрожает российскому бизнесу покруче пандемии

Мне часто приходится отбирать специалистов на вакансии в свою компанию, и я заметил, что многие соискатели, указывая в резюме свой многочисленный опыт и умения, убеждены, что работодатель оценит их по достоинству. Однако зачастую это не имеет того значения, на которое рассчитывает кандидат. Взять, к примеру, специалиста с высшим экономическим образованием, знанием китайского языка, научной работой в области политологии и курсами живописи в придачу. Не уверен, что получится проявить ту степень гениальности, чтобы придумать для такого кандидата задачи, которые принесут на выходе пользу компании. И даже если не брать такие экстремальные исходные данные, разобраться в прикладном значении указанных в большинстве резюме качеств действительно невозможно. Да и не имеет смысла.

Тем, кто не может долгое время найти работу, не хватает фокуса и понимания своих склонностей. Если хотите – реальных потребностей. При рассмотрении кандидатов я в первую очередь обращаю внимание на тех, кто обладает минимально необходимым набором навыков, чтобы справиться с работой. Если я понимаю, что человек уже определился и описывает соответствующий опыт в контексте предлагаемой мной должности, я беседую с претендентом, чтобы выяснить, не обманывает ли он себя.

Будучи экспертом в управлении персоналом, я в первую очередь ищу кандидатов, которые подходят для той или иной должности, прежде всего, по своему психотипу и личностным характеристикам. Кандидатов с размытым фокусом и оверквалифайд, подходящих для быстрого запуска проектов, приходится мотивировать исключительно с помощью денег, понимая, что такие сотрудники все равно быстро покинут компанию.

Тех, кто нам предварительно подходит, на финале мы, как и большинство крупных компаний, заинтересованных в продолжительном сотрудничестве с членами своей команды, обязательно тестируем, чтобы, во-первых, удостовериться, что их собственное представление о себе является реалистичным, а во-вторых, снизить риски по тем или иным направлениям. Для этой цели мы используем психодиагностику нового поколения, которая не только позволяет грамотно подобрать кандидата для решения задач "здесь и сейчас", но и наметить план его развития в компании.

Современный инструментарий позволяет оценить не только стиль поведения по методу DISC, но и определить движущую силу мотивации, уровень эмоционального интеллекта, факторы выгорания, реалистичность и сбалансированность суждений конкретного человека, его личностные навыки и компетенции, а также чисто профессиональные.

Топ-7 советов по поиску работы от эксперта в сфере HR-tech:

  1. Ответьте себе честно на вопросы: кем вы хотите быть через 10 лет? чем будете заниматься? есть ли у Вас необходимые для такой работы навыки и компетенции? вы готовы их приобретать, затрачивая личное время?
  2. Составьте резюме с названием желаемой должности и четко сформулируйте, что хотите делать, чтобы не вводить в заблуждение потенциального работодателя.
  3. Опишите самую прямую дорогу к должности своей мечты: весь опыт и навыки, которые к ней относятся. Разберитесь, насколько вы объективно им соответствуете. Если менее, чем на 75%, вернитесь к п. 1.
  4. Пройдите специализированное психодиагностическое тестирование, например, бесплатный экспресс-тест личности по типологии DISC и приложите к резюме свой отчет. Укажите, почему вы планируете работать в этой должности и насколько ей соответствуете, исходя из полученных объективных результатов.
  5. Укажите минимальный размер заработной платы, который вы себе можете позволить сейчас. Это важно, поскольку так вы сможете рассмотреть больше предложений от адекватных работодателей. В случае, если вы подойдете, сможете договориться о подходящей оплате.
  6. На интервью постарайтесь узнать подробно о тех задачах, которые вам предстоит выполнять на этой должности. Соотнесите их со своим опытом. В случае, если есть сомнения, открыто обсудите это с работодателем.
  7. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Оставайтесь собой и ищите свое место под солнцем! – оно обязательно существует!

Говоря о перспективах востребованности различных профессий, можно отметить несколько устойчивых трендов. Во-первых рутинные, нетворческие и не связанные непосредственно с людьми операции с той или иной скоростью замещаются. Во-вторых, нивелируется грань между "мужскими" и "женскими" профессиями.

Чего, т.е. кого хочет рынок? Высококвалифицированных механиков, электронщиков, программистов, операторов строительных и ремонтных интеллектуальных комплексов. Ну и, конечно, преподаватели, психологи, проектные менеджеры и продавцы роскоши будут востребованы всегда. Впрочем, как и любой влюбленный в свое дело специалист, идеально созданный для него и безусловно вписывающийся в команду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Tim Hall / moodboard / www.globallookpress.com
4 февраля 2022, 11:32 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Страна молится за разбитого болезнью Лепса

Артист рассказал о самочувствии
Шоу-бизнес

Экс-супруг Бородиной удивил народ авто за 30 миллионов: Откуда деньги?

Бизнесмен похвастался приобретением
Шоу-бизнес

Больно смотреть: вид обколотой Поверенновой вызывал шок

Страшно смотреть

Шоу-бизнес

"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам

Страх и отвращение

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+