Лучшее время для смены работы – когда угодно

Когда лучше менять работу, а когда наоборот – отложить поиски? А сейчас – на фоне пандемии – удачное ли время для ее смены? Или после новогодних (а также февральских и мартовских!) праздников стоит выждать еще какое-то время? На чем следует сделать акцент при смене работы? – на эти и другие вопросы читателям Дни.ру отвечает колумнист портала – председатель Международного экспертного сообщества консультантов по организационному развитию, генеральный директор компании TTISI Василий Пигин.



"Идеального" времени для смены работы не существует, как, пожалуй, и идеальной профессии, и идеального чего-либо еще. Как генеральный директор компании, профессионально занимающейся прикладной психодиагностикой персонала, я убежден, что "та самая" работа – это та, которая подходит именно тебе.

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Мне часто приходится отбирать специалистов на вакансии в свою компанию, и я заметил, что многие соискатели, указывая в резюме свой многочисленный опыт и умения, убеждены, что работодатель оценит их по достоинству. Однако зачастую это не имеет того значения, на которое рассчитывает кандидат. Взять, к примеру, специалиста с высшим экономическим образованием, знанием китайского языка, научной работой в области политологии и курсами живописи в придачу. Не уверен, что получится проявить ту степень гениальности, чтобы придумать для такого кандидата задачи, которые принесут на выходе пользу компании. И даже если не брать такие экстремальные исходные данные, разобраться в прикладном значении указанных в большинстве резюме качеств действительно невозможно. Да и не имеет смысла.

Тем, кто не может долгое время найти работу, не хватает фокуса и понимания своих склонностей. Если хотите – реальных потребностей. При рассмотрении кандидатов я в первую очередь обращаю внимание на тех, кто обладает минимально необходимым набором навыков, чтобы справиться с работой. Если я понимаю, что человек уже определился и описывает соответствующий опыт в контексте предлагаемой мной должности, я беседую с претендентом, чтобы выяснить, не обманывает ли он себя.

Будучи экспертом в управлении персоналом, я в первую очередь ищу кандидатов, которые подходят для той или иной должности, прежде всего, по своему психотипу и личностным характеристикам. Кандидатов с размытым фокусом и оверквалифайд, подходящих для быстрого запуска проектов, приходится мотивировать исключительно с помощью денег, понимая, что такие сотрудники все равно быстро покинут компанию.

Тех, кто нам предварительно подходит, на финале мы, как и большинство крупных компаний, заинтересованных в продолжительном сотрудничестве с членами своей команды, обязательно тестируем, чтобы, во-первых, удостовериться, что их собственное представление о себе является реалистичным, а во-вторых, снизить риски по тем или иным направлениям. Для этой цели мы используем психодиагностику нового поколения, которая не только позволяет грамотно подобрать кандидата для решения задач "здесь и сейчас", но и наметить план его развития в компании.

Современный инструментарий позволяет оценить не только стиль поведения по методу DISC, но и определить движущую силу мотивации, уровень эмоционального интеллекта, факторы выгорания, реалистичность и сбалансированность суждений конкретного человека, его личностные навыки и компетенции, а также чисто профессиональные.

Топ-7 советов по поиску работы от эксперта в сфере HR-tech:

Ответьте себе честно на вопросы: кем вы хотите быть через 10 лет? чем будете заниматься? есть ли у Вас необходимые для такой работы навыки и компетенции? вы готовы их приобретать, затрачивая личное время? Составьте резюме с названием желаемой должности и четко сформулируйте, что хотите делать, чтобы не вводить в заблуждение потенциального работодателя. Опишите самую прямую дорогу к должности своей мечты: весь опыт и навыки, которые к ней относятся. Разберитесь, насколько вы объективно им соответствуете. Если менее, чем на 75%, вернитесь к п. 1. Пройдите специализированное психодиагностическое тестирование, например, бесплатный экспресс-тест личности по типологии DISC и приложите к резюме свой отчет. Укажите, почему вы планируете работать в этой должности и насколько ей соответствуете, исходя из полученных объективных результатов. Укажите минимальный размер заработной платы, который вы себе можете позволить сейчас. Это важно, поскольку так вы сможете рассмотреть больше предложений от адекватных работодателей. В случае, если вы подойдете, сможете договориться о подходящей оплате. На интервью постарайтесь узнать подробно о тех задачах, которые вам предстоит выполнять на этой должности. Соотнесите их со своим опытом. В случае, если есть сомнения, открыто обсудите это с работодателем. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Оставайтесь собой и ищите свое место под солнцем! – оно обязательно существует!

Говоря о перспективах востребованности различных профессий, можно отметить несколько устойчивых трендов. Во-первых рутинные, нетворческие и не связанные непосредственно с людьми операции с той или иной скоростью замещаются. Во-вторых, нивелируется грань между "мужскими" и "женскими" профессиями.

Чего, т.е. кого хочет рынок? Высококвалифицированных механиков, электронщиков, программистов, операторов строительных и ремонтных интеллектуальных комплексов. Ну и, конечно, преподаватели, психологи, проектные менеджеры и продавцы роскоши будут востребованы всегда. Впрочем, как и любой влюбленный в свое дело специалист, идеально созданный для него и безусловно вписывающийся в команду.