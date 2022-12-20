Агентство инноваций Москвы возглавило рейтинг работодателей в госсекторе

Заворотнюк в больнице Тесты Певица Слава объявила о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Вторник
20 декабря
Лента новостей
12:50
Как отличить мошеннический сайт от сайта банка?
12:30
"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании
12:10
"Решения изменят нашу жизнь": прогноз на январь 2023 года по картам Ленорман
11:50
Как у Пугачевой: вдова Этуша похвасталась своим роскошным замком сказочной принцессы
11:30
Населен призраками: жуткая история о демоне Капитолия
11:10
"Поимел!": Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол
10:50
Почему россияне хотят в командировку в Сибирь?
10:30
Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики
10:10
Шикарный особняк посреди пустыни: американская рок-звезда показала свой дом
09:50
"Должны помочь": Несчастных детей отправили к врачу после жутких издевательств орущей Гузеевой
09:30
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
09:10
"Найдет к чему придраться": 5 причин переехать от свекрови
08:50
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
08:30
Советы для начинающих трейдеров и инвесторов
08:10
Почему покупка недвижимости – хорошая инвестиция?
06:37
Ему захотелось постарше: 57-летняя модель о романе с принцем Гарри после слухов о разводе с Маркл
04:09
Рассказавшая о ребенке внутри Арзамасова принимает поздравления: Еще принцесску
02:38
"Перекус перед обедом": огромная панда повеселила народ
00:02
Абросимов день: народные приметы в праздник 20 декабря
21:50
Под покровом ночи в выходной день: Как Пугачева и Собчак тайно получали израильские паспорта
21:40
"Ничего выдающегося там нет": стали известны сексуальные проблемы фантазирующего о матери Малахова
21:30
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
21:20
"Справляется с утерей": наплевавший на закон Чернышев прописался в частном онкоцентре Москвы
21:10
В Москве водитель каршеринга переехал пенсионерку
20:50
"Поднял, замахнулся": любимая женщина выдала с потрохами больного насильника Башарова
20:30
"Не стоял": беременная Орлова выставила потерявшего достоинство мужа с пожитками за дверь
20:10
Черное тело Толкалиной всплыло брюхом кверху: Сегодня
19:50
Скрывающая многоплодную беременность Волочкова раскрыла планы на свадьбу: Не в России
19:30
Задрала юбчонку: сексапильная жена светит трусами после побега Преснякова
19:10
"Трусливое д***мо": захотевшего вернуться после побега Урганта растерзали толпой
18:50
Слетавшая в космос Пересильд заразилась от нового любовника: Подсадил меня
18:30
Полиция Новокузнецка поймала серийного поджигателя
18:10
Пошлячка Седокова провела ручкой по разбухшему агрегату мужа у всех на виду: У Яниса большой
17:50
"Жду": 38-летней Кожевниковой сообщили о беременности
17:30
Представившая нового партнера Яковлева заговорила о пополнении в семействе
17:10
"Подходим друг другу": упекший больную Заворотнюк в лечебницу Чернышев заикнулся о другой женщине
16:50
Примадонны больше нет: знаменитый хореограф объявил о гибели Пугачевой
16:30
В Краснознаменске строительные леса упали вместе с людьми
16:10
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
15:50
В Швейцарии со дна озера похитили гигантский шар с 230 литрами дорогого джина
15:30
"Не от большой любви": хамоватая Боня врезала бывшей Тимати
15:10
Умер заслуженный врач России
14:50
В чем встречать Новый год и что дарить близким: историк моды Васильев дал советы женщинам
14:30
Ледяной дождь может стать причиной задержки рейсов – пилот Кожевников
14:10
Россиянам посоветовали заменить колбасу и картофель в новогоднем меню на полезные продукты
14:10
В Сочи рухнул рынок недвижимости
13:50
Евстигнеев предал у всех на глазах, а второй муж ревновал к работе: личная жизнь Галины Волчек
13:30
Ярушин сорвал джекпот из-за финала чемпионата мира по футболу
13:10
Ягода-малинка: 58-летняя Повалий завелась от 32-летнего красавчика Хабиба
12:50
Стоит ли покупать квартиру до Нового года?
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неприятности: обрезанные по пояс тела Авербуха и Арзамасовой найдены ровно в полночь
"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи
"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу
Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро
"Под общим наркозом": состояние взрезанной Пугачевой резко ухудшилось
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Агентство инноваций Москвы возглавило рейтинг работодателей в госсекторе

Агентство инноваций Москвы возглавило рейтинг работодателей в госсекторе

В России подготовлен первый рейтинг работодателей среди организаций государственного сектора. В списке оказалось 20 структур.
прочитано 14 раз

Рейтинг составлен деловым изданием РБК. Авторы впервые решили уделить внимание организациям из государственного сектора.

ПО ТЕМЕ

Москва в 2022 году выделила на поддержку бизнеса более 30 млрд рублей

Москва поможет технологическим стартапам найти партнеров и привлечь инвестиции

Лидером рейтинга стало Агентство инноваций Москвы. Это городской институт развития технологического и инновационного предпринимательства.

Агентство занимается развитием инновационной экосистемы столицы, формирует бизнес-комьюнити для стартапов, корпораций и инвесторов. Организация проводит цифровые конкурсы и хакатоны, обеспечивает городские корпорации технологическими решениями, выделяет гранты на развитие высокотехнологичных проектов.

Агентство помогает столичным инновационным предприятиям выйти на международные рынки. Кроме того, организация занимается популяризацией Москвы как одного из мировых лидеров в области высоких технологий.

В 2022 году интерес профессионалов к государственным структурам существенно вырос, отметил соавтор рейтинга, глава аналитической группы "РБК Исследования рынков" Сергей Хитров. Госсектор открывает специалистам возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах, подчеркнул он.

В составлении рейтинга участвовали ведущие российские эксперты по развитию цифровой экономики. Главными критериями оценки стали условия труда, деловая репутация и социальная ответственность организации.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 20 декабря 2022, 12:44 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу

Признание певицы
Шоу-бизнес

Пусть сама себе пишет: автор всех хитов Гагариной отказался работать с зазвездившейся певицей

Минуй нас пуще всех печалей
Шоу-бизнес

Слетавшая в космос Пересильд заразилась от нового любовника: Подсадил меня

Актриса не ожидала
Шоу-бизнес

Под покровом ночи в выходной день: Как Пугачева и Собчак тайно получали израильские паспорта

Это незаконно

Гороскоп

Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

Здоровье

Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
Как подготовиться к надвигающимся на планету магнитным бурям
Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+