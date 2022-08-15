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Экономика
Москва поможет технологическим стартапам найти партнеров и привлечь инвестиции

Москва поможет технологическим стартапам найти партнеров и привлечь инвестиции

Российские технологические компании могут принять участие в проекте "Московский акселератор". Столица поможет стартапам привлечь инвестиции и найти партнеров среди известных корпораций.
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Заявки принимаются до 31 августа на сайте Агентства инноваций Москвы. Программа стартует 5 сентября. Эксперты отберут для участия 150 стартапов.

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Предпринимателям расскажут о поиске партнеров и привлечении финансирования. Наставники проведут индивидуальные консультации, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Итоги акселератора подведут в начале декабря. 20 лучших проектов презентуют инвесторам", – рассказала она.

Результаты отбора станут известны до 4 сентября. Принять участие могут технологические стартапы со всей России, но при условии, что за последние три года их оборот составил свыше 30 миллионов рублей.

Партнерами программы стали более 20 крупных компаний. Участники акселератора смогут презентовать им своим решения, договориться о сотрудничестве и обменяться опытом.

Ранее в Москве открылся прием заявок на международную программу "Open БРИКС". В течение 10 недель участники научатся адаптировать свои продуктовые линейки для выхода на глобальные рынки. Компании получат шанс представить свои проекты потенциальным инвесторам из стран БРИКС – Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Автор: 15 августа 2022, 14:38 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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