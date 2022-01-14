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Экономика
Россиян предупредили о повышении квартплаты в 2022 году

Россиян предупредили о повышении квартплаты в 2022 году

В разных регионах страны рост цен на коммунальные услуги может несколько отличаться.
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Федеральная антимонопольная служба заверила россиян, что в среднем по стране повышение квартплаты составит 4%, что будет практически на одном уровне с инфляцией. Ожидается, что в 2022 году она не превысит 4-4.5%.

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При этом экономист Лариса Сорокина в комментарии агентству "Прайм" напомнила, что каждое полугодие правительство устанавливает свои лимиты для тарифов на услуги ЖКХ во всех регионах страны. Коммунальщики не могут превышать эту планку. Внутри каждого региона в разных муниципальных образованиях цифры могут разниться, но установленные правительством индексы опять-таки не могут быть превышены.

На сегодняшний день минимальный индекс в России установлен в Свердловской области – это всего 2,9%. Максимальные значения зафиксированы в Чечне и в Санкт-Петербурге – это 6,3%, чуть ниже в Крыму и Татарстане – 6,2%.

Стоит отметить, что в прошлом году средний рост цен на коммунальные услуги составил 3,2%, что было даже ниже уровня инфляции. Как писали "Дни.ру" ранее, некоторые эксперты тогда высказывали предположения о том, что правительство продолжит придерживаться принципа "инфляция минус" в вопросе тарифов на квартплату.

Также ранее были названы условия для снижения платы за услуги ЖКХ.

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 14 января 2022, 08:46 Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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