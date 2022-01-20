Россиянам повысят пенсии с 1 февраля

Так, с Нового года страховые пенсии уже поднялись на 5,9%. Однако инфляция оказалась выше размера индексации. В итоге решили сделать перерасчет. Уже с 1 февраля цифра пенсии в России вырастут до 8,6%. Юрист Оксана Красовская сообщила, что ее фиксированный размер доплаты составит 6564 рубля 31 копейки.
Кроме того, некоторых граждан ждет дополнительная прибавка к пенсии. Соответствующий документ еще не подписан, но обсуждался. Согласно проекту, коэффициент индексации составит 1,084 для выплат, пособий и компенсаций. Прибавка будет равна 8,4% вместо прошлогодних 4,9%.
Нововведение касается россиян, получающих ЕДВ и набор социальных услуг, выплаты в связи с производственной травмой. Прибавка положена также Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и некоторым другим категориям граждан.
Примечательно, что с 1 января Пенсионному фонду перешел ряд выплат, компенсаций и пособий, которые раньше назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд. Процедура стала автоматической. Первые выплаты сделали 17 января. С 1 февраля пособия станут выплачивать лишь по новым назначениям. Напомним, ранее стало известно, что с 2022 года ряд регионов вводит новые льготы для наиболее незащищенных граждан.