В России с 1 февраля увеличат размер льгот

Так, со следующего месяца у тех, кто получает минимальную пенсию, не смогут принудительно взыскать долги. От этого защищен и ряд других льготников.
Кроме того, в текущем году некоторым россиянам предоставят льготы на проезд. В ряде регионов это может быть денежная помощь, в других — полностью бесплатный проезд. По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, в Москве изменения для льготников касаются бесплатного проезда, оплаты питания, лекарств, санаторно-курортного лечения, адресной материальной помощи и скидки на оплату ЖКУ.
Некоторые граждане имеют право на ежемесячные выплаты и помощь в виде набора социальных услуг. К таковым относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и некоторые другие военнослужащие и т.д.
Каждый год с 1 февраля размер данных выплат повышается с учетом уровня инфляции за минувший год. В регионах также будет прибавка к льготам. Напомним, ранее стало известно, что с 2022 года ряд субъектов страны вводит новые льготы для наиболее незащищенных граждан. Это касается малоимущих, многодетных семей, пенсионеров и школьников.