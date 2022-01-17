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Экономика
В России с 1 февраля увеличат размер льгот

В России с 1 февраля увеличат размер льгот

С последнего месяца зимы льготы в России вырастут. Прибавка положена пенсионерам, семьям с детьми, и малоимущим гражданам.
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Так, со следующего месяца у тех, кто получает минимальную пенсию, не смогут принудительно взыскать долги. От этого защищен и ряд других льготников.

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Кроме того, в текущем году некоторым россиянам предоставят льготы на проезд. В ряде регионов это может быть денежная помощь, в других — полностью бесплатный проезд. По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, в Москве изменения для льготников касаются бесплатного проезда, оплаты питания, лекарств, санаторно-курортного лечения, адресной материальной помощи и скидки на оплату ЖКУ.

Некоторые граждане имеют право на ежемесячные выплаты и помощь в виде набора социальных услуг. К таковым относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и некоторые другие военнослужащие и т.д.

Каждый год с 1 февраля размер данных выплат повышается с учетом уровня инфляции за минувший год. В регионах также будет прибавка к льготам. Напомним, ранее стало известно, что с 2022 года ряд субъектов страны вводит новые льготы для наиболее незащищенных граждан. Это касается малоимущих, многодетных семей, пенсионеров и школьников.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 09:14 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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