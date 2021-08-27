Кому положены новые выплаты и пособия с 1 сентября 2021 года

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей – как работающим, так и не работающим. Деньги также положены тем, кто получает пособие по инвалидности или по потере кормильца. Чтобы получить выплату, заявления подавать не нужно. Средства начислят в сентябре 2021-го, исходя из данных, имеющихся в Пенсионном фонде.
Также в следующем месяце вступают в силу изменения в законодательство, согласно которым сотрудники, берущие больничный по уходу за ребенком до восьми лет, будут выплачивать 100% от среднего заработка. До этого на размер пособия влиял стаж, и если он небольшой, то родитель терял часть средств.
Кроме того, скоро поменяют правила предоставления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. В Минтруда рассказали, что изменения связаны с имуществом, которое принадлежит нуждающимся в социальной помощи гражданам.
По мнению юристов, новые правила вступят в силу уже в сентябре. Какие семьи не смогут претендовать на выплаты, а для каких сделают исключения, ранее писали "Дни.ру".
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