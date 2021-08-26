Единороссы проконтролируют ход выплат пенсионерам

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что выплата полагается всем пенсионерам вне зависимости от занятости, а также тем, кто получает пенсии по инвалидности и по потере кормильца. "Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан", – обратился партиец к главе Минтруда Антону Котякову.
Региональные отделения "Единой России" будут разъяснять гражданам порядок получения выплат и контролировать ход процесса. Также к работе подключатся штабы общественной поддержки в субъектах Федерации.
"Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент", – отметил Турчак.
Документы для выплат готовы, источники финансирования определены, сказал Котяков. Министр подчеркнул, что пенсионерам для получения денег не нужно предоставлять никаких справок и документов. Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи, добавил он.
Замминистра труда Ольга Баталина указала на важность контроля за целевым характером использования средств. Нельзя допустить их списания, сказала она.
Единороссы готовы помочь пенсионерам, у которых возникнут трудности с получением выплаты, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обеспечить единовременную выплату всем пенсионерам президент Владимир Путин поручил на встрече с представителями "Единой России". Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа.
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