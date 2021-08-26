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Экономика
Единороссы проконтролируют ход выплат пенсионерам

Единороссы проконтролируют ход выплат пенсионерам

Единовременные выплаты всем российским пенсионерам начнутся до конца следующей недели. Первыми деньги получат те, кому начисления приходят на банковскую карту, остальные – с 3 сентября.
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что выплата полагается всем пенсионерам вне зависимости от занятости, а также тем, кто получает пенсии по инвалидности и по потере кормильца. "Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан", – обратился партиец к главе Минтруда Антону Котякову.

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Региональные отделения "Единой России" будут разъяснять гражданам порядок получения выплат и контролировать ход процесса. Также к работе подключатся штабы общественной поддержки в субъектах Федерации.

"Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент", – отметил Турчак.

Документы для выплат готовы, источники финансирования определены, сказал Котяков. Министр подчеркнул, что пенсионерам для получения денег не нужно предоставлять никаких справок и документов. Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи, добавил он.

Замминистра труда Ольга Баталина указала на важность контроля за целевым характером использования средств. Нельзя допустить их списания, сказала она.

Единороссы готовы помочь пенсионерам, у которых возникнут трудности с получением выплаты, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Обеспечить единовременную выплату всем пенсионерам президент Владимир Путин поручил на встрече с представителями "Единой России". Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа.

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Фото: Er.ru
Автор: 26 августа 2021, 20:11 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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