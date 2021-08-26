В России изменятся правила начисления соцвыплат на детей

В Минтруда хотят изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. По словам Ольги Баталиной, ведомство часто проводит мониторинг обратной связи от россиян, обращающихся за мерами соцподдержи, поэтому изменения связаны в том числе с имуществом, которое принадлежит нуждающимся в социальной помощи гражданам.
По новым требованиям, начисления будут положены только тем семьям, которые владеют одной квартирой, домом, дачей, гаражом и автомобилем. Претендовать на пособия не смогут те, у кого есть две и больше машины. Это правило не будет касаться многодетных семей, семей с инвалидами и тех, кто получил авто благодаря мерам социальной поддержки. Также при решении о выплатах не будут учитываться автомобили, находящиеся в розыске или под арестом.
Баталина уточнила, что размер пособий будет равен 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Изменения в законодательство внесут до конца 2021 года, сообщила замглавы Минтруда.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил закрепить в федеральном законе требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Таким образом глава государства поддержал инициативу партии "Единая Россия".
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