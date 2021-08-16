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Общество
Многодетные семьи смогут получить деньги на учебу в колледже или ВУЗе

Многодетные семьи смогут получить деньги на учебу в колледже или ВУЗе

В Госдуме выступили с инициативой выплачивать многодетным семьям деньги на учебу.
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Предложенная схема выглядит так: семья тратит деньги на обучение в колледже или вузе, затем государство компенсирует им эти траты. Речь идет только о многодетных семьях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.

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Парламентарий сделал акцент на том, что стимулирование рождаемости и поддержка многодетных семей является одной из главных целей России. Такие меры как раз способствуют этому.

Важно, что под эту инициативу попадают те родители, которые успели приобрести статус многодетного до 35 лет.

Напомним, в России в зависимости от региона проживания семьи понятие многодетности варьируется. В основном это семьи, в которых есть три или более детей.

Депутат уверен, что такая инициатива необходима российским гражданам, ведь это будет хорошим стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по десять тысяч рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет для подготовки к школе. Выплаты уже начали осуществлять со 2 августа и должны быть произведены до 17 августа, сообщает телеканал "360".

Отмечается, чт в первые же дни социальную выплату получили 17,4 миллиона российских семей.

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Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 13:18 Источник: RT ✓ Надежный источник
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