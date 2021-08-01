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Экономика
Новый налоговый вычет: россиянам вернут деньги за занятия спортом

Новый налоговый вычет: россиянам вернут деньги за занятия спортом

С 1 августа вступил в силу новый закон, касающийся налогового вычета в России. Теперь граждане смогут получить потраченные на фитнес деньги.
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Максимальная сумма для налогового вычета равна 120 тысячам рублей в год. Этот документ размещен на сайте правовой информации.

Вычет за физкультурно-оздоровительные услуги россияне смогут получить и на себя, и на своих отпрысков. Также нововведение касается предпринимателей (ИП). Законодатели отмечают, что подобные услуги должны оказываться предприятиями, для которых такая деятельность – основная.

Максимальный размер налогового вычета составляет 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы получить средства, необходимо предоставить налоговикам копию договора и кассовый чек на оплату спортзала. Важно, что вычет можно получить лишь за те услуги, которые включены в утверждаемый правительством список.

Первые налоговые вычеты за фитнес наши соотечественники получат в 2023 году по итогам минувшего года. Напомним, о нововведении стало известно еще два года назад. Весной этого года президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Как писали "Дни.ру", с 1 августа в нашей стране вступил ряд новых законов.

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Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 12:37 Источник: Интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
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