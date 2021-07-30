"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа

Недавно глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" может демонтировать трубы на своей территории и таким образом прекратить транзит газа через Украину. Такое высказывание Василий Колташов считает паранойей. Он напомнил, что до 2024 года Россия связана контрактом, поэтому не станет снижать объемы поставок газа или прекращать его прокачку.
А что будет через три года, зависит от Киева, считает экономист. Мол, на Украине "знают, что нагрешили", поэтому возникает истерика. Как пишет "Царьград", Колташов не исключает, что транзит газа через Незалежную прекратится, если Киев не научится вести себя прилично.
Напомним, в июле США и Германия заключили соглашение по "Северном потоку – 2". Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит российского газа через Украину, а Вашингтон отказался от попыток сорвать проект.
Ранее о сделке США и Германии высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как писали "Дни.ру", дипломат заявил, что это соглашение – еще не конец истории. По его словам, Киев хочет задать множество вопросов западным партнерам по поводу достигнутой договоренности.
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