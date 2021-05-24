В России снизят плату за услуги ЖКХ: кого коснется

По словам председателя комитета Госдумы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, пока неизвестно,
на сколько может подешеветь коммуналка. Хованская уверена, что снижение должно
быть минимум на 15%.
"Наш комитет бьется не первый год, чтобы достичь снижения оплаты коммунальных услуг хотя бы до 15% и освободить некоторые семьи от непосильных для многих сумм и долгов. Нас поддержали все вплоть до президента", — подчеркнула Хованская.
Она также отметила, что льготы получат не все граждане, а только те, у которых квартиры или дома не превышают минимальную площадь, передает URA.ru.
Хованская считает, что многие граждане могут получить льготы на оплату жилища – это люди, имеющие несовершеннолетних детей, граждане, которые потеряли работу и лишились основного дохода во время пандемии.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение чиновникам Минэкономразвития, Минтруда, Минстроя и Минфина стандартизировать доли расходов россиян на оплату коммунальных услуг. Предложения ведомства должны предоставить до 1 июля этого года.
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