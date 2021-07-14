Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Среда
14 июля
Лента новостей
21:37
Из-за жары жителям Подмосковья посоветовали отказаться от поездок в час-пик
21:16
"Бабка жжет": Задравшая юбку мать Королевой поскакала на людях
21:05
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
21:03
Названы условия получения единовременной выплаты на школьников
20:58
Угодившая в развратный шоу-бизнес порядочная сестра Кати Лель расплакалась от царящих там нравов
20:32
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
20:31
"Старые кони": Хвастливую Навку распекли за гулянку на яхте
20:01
В Мытищах задержали организаторов драки в рейсовом автобусе
19:58
Царские почести зазнавшейся выскочке Вале Карнавал вызвали недоумение
19:55
Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой
19:51
Светские львицы Тюльпанова и Погребняк связались с бывшим зеком
19:22
"Она никому не нужна": вдова Баталова раскрыла правду о больной дочери
19:16
Подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
19:09
"Сейчас еще лучше": Долина показала себя до манипуляций с лицом
18:16
Устроившему жуткую аварию блогеру Эдварду Билу вынесли приговор
18:07
Иностранцы слагают хвалебные оды: российский фильм порвал конкурентов за рубежом
18:05
"Госпитализировали на третий день": Луппиан заговорила о болезни Боярского
17:58
Сбежавшего из России Малахова затравили: Как же так?!
17:41
Возбужденный голыми девушками Шепелев получил нагоняй от жены: Ай-яй-яй
17:31
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
17:17
Россия возобновит международные перелеты еще из трех регионов
17:10
Блогер рассказал об интиме с несовершеннолетней звездой сериала и горько поплатился
16:56
Краско бьет тревогу из-за пропавшего Боярского
16:50
Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии
16:42
Нужна помощь? Дергающаяся Спирс перепугала поклонников
16:34
Улетевшая за границу Бородина заявила о проблемах с законом
16:25
"Без труселей не дает эффекта": худеющий Бурунов едко высмеял Харламова
16:22
"Никто и ничто, и звать его никак": Волочкова не может забыть бывшего мужа
16:20
В ЮАР из-за беспорядков при ограблении торгового центра погибли 11 человек
16:14
"Я однолюб": разведенная Муцениеце рискует навсегда остаться одна
15:58
В Одинцове произошла массовая драка с участием мигрантов
15:44
Обвела Тимати вокруг пальца: Решетова сбежала из страны с сыном
15:41
"Женятся в Вегасе": Заявлено о свадьбе Кардашьян с известным музыкантом
15:40
Бородина появилась на публике в костюме для бедных
15:24
Звезда сериала "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф шокировала откровенными снимками домашних родов
15:16
Срочно: сердце Петра Мамонова отказывает
15:15
В Североуральске погоня инспекторов ДПС за водителем закончилась аварией
15:05
Батюшка подготовил госпитализированного Мамонова к смерти
14:59
На могиле Этуша появился памятник совершенно другому человеку
14:56
Блуждающий взгляд и трясущиеся руки: Хилькевич взвыла после контакта с Бузовой
14:55
Погребинский об отношениях Зеленского и Меркель: Он перешел все границы
14:42
Когда аномальная жара покинет Россию? Отвечает метеоролог
14:24
Лишенная надежды Медведева приняла сложное решение
14:23
Суд отверг иск Макеевой в органы опеки против бывшей жены Малькова
14:14
Отказывающаяся от лифчиков звезда "Секретных материалов": Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка
14:01
Всплывшее видео Дайнеко с Воробьевым довело до слез скрываемую ото всех дочь
13:57
Раскрепощенная Навка снялась полностью голой: Не стыдно?
13:50
В Балашихе на территории промзоны произошел пожар
13:43
"Хороши бидоны": 48-летняя Королева оголила грудь
13:37
"Все, кранты": Жена умирающего в коме Мамонова впала в отчаяние
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
Экс-министр культуры Белоруссии о "Славянском базаре": Лукашенко поручил убрать российских звезд
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
"Совсем больной?!": Муж рожающей Сябитовой сношался с любовницей на супружеском ложе
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Названы условия получения единовременной выплаты на школьников

Названы условия получения единовременной выплаты на школьников

На сайте Минтруда России появилась информация, которая пригодится родителям, желающим получить единовременную выплату.
прочитано 259 раз

В послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о единовременной выплате на детей школьного возраста для подготовки к началу учебного года. Средства должны начать поступать в середине августа. Получить их может один из родителей или официальных представителей ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

ПО ТЕМЕ

Заявление на школьную выплату через "Госуслуги" подали 4,5 миллиона родителей

Новые пособия беременным и родителям-одиночкам: как получить выплаты

Для оформления выплаты с 15 июля и до конца октября можно оформить заявку на сайте госуслуг или обратиться в любое отделение Пенсионного фонда России, сообщает портал VSE42.RU. Чтобы написать заявку через сайт, никаких дополнительных документов не потребуется. А вот для обращения через ПФР, при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС родителя и школьника. Обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней.

Как говорится на сайте Минтруда, большинству обратившихся средства зачислят уже 16 августа. Правда, получить деньги можно будет только безналичным способом. Так как выплата единовременная, для нее не обязательно заводить карту платежной системы "Мир".

Помимо родителей школьников на помощь могут претендовать семьи детей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. Обратиться за выплатой можно в случае, если ребенок продолжает проходить обучение по общеобразовательным программам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
14 июля 2021, 21:03 Источник: Минтруд России ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сбежавшего из России Малахова затравили: Как же так?!

Ведущий вызвал зависть и злость
Шоу-бизнес

"Старые кони": Хвастливую Навку распекли за гулянку на яхте

Звезду пристыдили
Шоу-бизнес

Светские львицы Тюльпанова и Погребняк связались с бывшим зеком

Дамы свели знакомство с бомжом
Шоу-бизнес

Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой

Все как в жизни

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+