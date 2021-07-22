В России появился единый оператор газификации

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
Шмелева объяснила решение пойти на выборы от "Единой России"
партнеры
Четверг
22 июля
Лента новостей
13:21
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
13:21
Шура публично вцепился в грудь возбужденной Бледанс: Хочется целовать
13:17
"Тысяча и один поцелуй": звезда "Интернов" Ильин впервые показал лицо сына-грудничка
12:52
На Сахалине убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению
12:32
"Это преступление!": Рудковская влезла в скандал с избиением малолетнего сына Пьехи
12:30
"Убила бы его или навсегда ушла": вдова Говорухина раскрыла природу его отношений с Ходченковой
12:26
Возмутительно: Ахеджакова оскорбила чувства ветеранов
12:11
Клубничка в постели: Рыжий из "Иванушек" показал утренние забавы
12:03
В Ростове-на-Дону при столкновении автобусов пострадали 5 человек
12:03
Больше 24 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:49
Финалистка шоу "Холостяк" показала горячие снимки
11:41
Конгресс США призывает Байдена изменить дату переговоров с Зеленским
11:38
Трясущая животом томная Хмельницкая взорвала Сеть
11:29
Кабаева об отце своего ребенка: В воспитании не играет никакой роли
11:19
В Нижнем Новгороде школьник убил соседа
11:12
Известный певец плюнул в покойную Началову
10:56
Байден почувствовал себя президентом США только сидя напротив Путина
10:52
"Хочется прибежать из Америки и побыть с тобой": дочь Пересильд и Учителя встревожила сообщением о режиссере
10:35
"Совсем с ума сошла": задравшая ногу голая Волочкова вызвала оторопь
10:30
"Не могу ему простить детских обид и травм": пронзительные откровения брата Дани Милохина
10:30
Алибасов пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем
10:10
Политолог Шрайбман: визит Тихановской в США никак не повлияет на ситуацию в Белоруссии
09:53
Минсельхоз ищет способы стабилизировать цены на овощи
09:43
Избившую наследника Пьехи женщину выкинули из дома
09:41
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами
09:26
"Бывают претензии": Лукашенко о "красных линиях" в отношениях России и Белоруссии
09:11
Появилась новая информация о состоянии госпитализированного Боярского
08:53
Резко изменившаяся 72-летняя Пугачева ошарашила Шаца: В шоке от последних фото
08:41
Зеленский назвал темы переговоров с Байденом
08:38
"Петр незаменим": Навка объяснила изможденный вид Чернышева
08:26
В Москве загорелась квартира в жилом доме
06:47
"Ребенок на дне!": Дочь Борисовой унизили за минутную шалость
04:36
К чему снятся ноги
02:04
Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 22 июля
01:14
Ровесницы-сестрички: Успенская впервые вывела в свет воскресшую после аварии и наркотиков дочь-красотку
00:17
"Это конец": Меган Маркл и принца Гарри хотят вышвырнуть с юбилея Елизаветы II
21:55
76-летний Юрий Антонов перенес экстренную операцию
21:47
На северо-востоке Москвы во время вечеринки надругались над школьницей
21:31
Названа дата визита Зеленского в США
21:20
В Москве мужчина с ребенком передвигался на электросамокате по проезжей части
20:55
"У меня шок": скачущие в купальниках мужчины встали Навке поперек горла
20:54
Всплыло фото абсолютно голого Прилучного
20:10
В Москве двое детей госпитализированы после аварии
19:38
Путин отреагировал на ситуацию с ростом цен на продукты
19:01
В центре Москвы мужчина набросился с кулаками на поливомоечную машину
18:36
"Просто клоун!": Крид вляпался в громкий скандал из-за бывшей девушки
18:26
В Новокузнецке голый мужчина украл у россиянки велосипед
18:14
Дайнеко в роскошном свадебном платье принимает поздравления с замужеством
17:58
Amazon устроил фиктивные съемки: всплыли шокирующие данные о создании сериала "Властелин колец"
17:57
"Это к Пьехе": Броневицкая странно отреагировала на избиение внука
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
"Моя королева": отдыхающая на сеновале Цымбалюк-Романовская произвела фурор
Депутат Госдумы: Путин дал сигнал к приведению военных в состояние повышенной готовности
"Больше ни рубля": Обиженный муж Макеевой плюнул на содержание детей
"Под сокращение – 22 фамилии": Меньшиков выживает из театра неугодных артистов
"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
В России появился единый оператор газификации

В России появился единый оператор газификации

Создана компания, которая стала официальным единым оператором газификации в России.
прочитано 226 раз

В России появился единый оператор газификации – "Газпром газификация". Эта компания была зарегистрирована. По словам секретарем генсовета "Единой России" Андрея Турчака, оператор газификации будет отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и за техприсоединение. Это снимет дополнительную нагрузку с муниципалитетов и регионов, а также упростит процедуры подключения.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" помогла принять важные законы по поддержке фермерства

Россиянам вернут деньги за оплату газификации при одном условии

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Во время визита в Алтайский край Турчак отмечал, что программа социальной газификации позволит до конца следующего года подключить к газу около четырех миллионов домовладений. У россиян появится возможность провести газовую трубу, приобрести котел, счетчики и весь набор необходимого оборудования по минимальной стоимости.

Для некоторых категорий граждан, например – для малоимущих, это будет бесплатно. Благодаря "Единой России" в 30 субъектах РФ существуют меры поддержки.

Напомним, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон с поправками "Единой России" о бесплатном подключении населения к газу. Партия направляла соответствующее предложение главе государства, после чего он озвучил его в послании Федеральному Собранию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 12:12 Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Близкие тяжелобольной МакSим обратились к батюшке: Помолитесь за нас!

Певица борется за жизнь
Шоу-бизнес

"Как шарик": растолстевшая после процедур Рудковская заговорила о беременности

Яна долгое время пыталась забеременеть
Шоу-бизнес

"Глаза на лоб от боли вылезли": сшитый по частям Соседов раскрыл страшные обстоятельства травмы

Жуткая драма музыкального критика
Шоу-бизнес

Побывавшая в психушке Стриженова заявила о нежелании жить

Фанаты обеспокоены

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+