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Экономика
"Росатом" выпускает "зеленые" облигации на 100 миллиардов рублей

"Росатом" выпускает "зеленые" облигации на 100 миллиардов рублей

Московская биржа зарегистрировала биржевые облигации акционерного общества (АО) "Атомный энергопромышленный комплекс".
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В апреле 2021 года состоялось заседание совета директоров АО "Атомный энергопромышленный комплекс", объединяющего активы госкорпорации "Росатом". Тогда были утверждены программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг, а накануне – зарегистрированы Московской биржей.

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Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций составляет 100 миллиардов рублей. Максимальный срок их погашения – 3640 дней (с даты начала размещения выпуска). Срок действия данной программы не ограничен. Облигации, в том числе "зеленые" или "социальные", планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступают "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", банк "Открытие", "Россельхозбанк", "Сбербанк КИБ" и "Совкомбанк".

Денежные средства будут направлены на финансирование устойчивых ("зеленых") программ и проектов госкорпорации "Росатом". Так, первый выпуск облигаций эмитента планируется в объеме 10 миллиардов рублей, будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика".

Дивизионом "Росатома" является АО "НоваВинд", которое ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России. Их общая мощность – 120 МВт. Еще три ветропарка на 300 МВт введут до конца года в Ставропольском крае и Ростовской области. До 2024-го предприятиям АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что приверженность устойчивому развитию, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации являются для госкорпорации абсолютным приоритетом.

"Среди других наших стратегических "устойчивых" продуктовых направлений – решения для городской среды «Умный город», ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов "устойчивого" и "зеленого" финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов", – сказал Алексей Лихачев.

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Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Автор: 1 июня 2021, 14:33 Источник: Росатом ✓ Надежный источник

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