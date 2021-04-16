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Экономика
Володин назвал недопустимым рост цен на отдых

Володин назвал недопустимым рост цен на отдых

Совет Госдумы в понедельник обсудит вопрос роста цен на отдых в России. Парламентарии направят обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
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Необходимо сделать все, чтобы граждане могли отдохнуть на российских курортах по доступным ценам, отметил спикер. Но после ограничения полетов в Турцию и Танзанию туристический и гостиничный бизнес начали повышать цены, посетовал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Сложившуюся ситуацию спикер назвал недопустимой. Подобное происходило в первую волну пандемии, когда производители лекарств и медицинских изделий подняли стоимость необходимых товаров, после чего парламентариям пришлось принять ряд законов для защиты прав граждан, напомнил председатель ГД.

Вопрос роста цен на отдых депутаты обсудят на заседании Совета Госдумы в ближайший понедельник, сообщил Володин.

"И предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", – написал спикер.

Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом в этих странах. Мера будет действовать до 1 июня.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 12:31 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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