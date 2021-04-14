Дума приняла законопроект о защите минимального дохода должников

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 13 апреля, приняла в первом чтении законопроект о невозможности списания минимального дохода за долги. Лишать человека средств к существованию недопустимо, подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин.

Принять закон до конца весенней сессии поручил правительству и Госдуме президент России Владимир Путин на недавней встрече с лидерами фракций ГД.

Документ защитит граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, уверен Володин. "Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», – сказал спикер.

Законопроект создает механизм, защищающий часть денег должника от взыскания. Гражданин сможет подать в службу судебных приставов заявление и указать реквизиты банковского счету, где должен быть сохранен минимальный доход.

Сам пристав на начальной стадии исполнительного производства обязан проинформировать гражданина о таком праве, уточнил Володин.

В случае окончательного принятия поправки вступят в силу 1 сентября 2021 года. Инициатива разработана группой парламентариев от "Единой России".

Ранее на рассмотрение ГД был внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. За угрозы в адрес человека, попытки повредить его имущество, а также за распространение ложных сведений о должнике будет предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.