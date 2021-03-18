В Госдуме определили судьбу продуктовых карточек

Депутат Госдумы уверена, что подобные сертификаты, благодаря которым граждане России смогут получать продукты в магазинах, приведут к серьезному расслоению общества. Стоит отметить, что комитет по труду и социальной политике рекомендовал отклонить подобное нововведение.
Несмотря на то, что правовое управление аппарата Госдумы высказало ряд замечаний, ранее Владимир Путин соглашался с предложением обдумать грамотное использование продуктовых талонов для бедных слоев населения.
По словам президента, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих давно открыт и часто звучит на собраниях в правительстве. Основная идея уже заметна и плюсы у нее имеются, но Госдума не одобрит подобный законопроект уже сейчас.
Большинство все же не согласно с внедрением особого списка продуктов для малоимущих. К слову, исполняющая обязанности завкафедры университета "Синергия" заметила, что дефицита продовольствия в стране нет и создавать его искусственно – очень опрометчиво.
"Такая мера приведет к появлению в магазинах "отделов для нищих". Многие россияне помнят карточную систему 90-х годов и боятся возвращения дефицитного прошлого", – подытожила Светлана Языкова.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом