Володин: Дума работает над индексацией пенсий работающим гражданам

Прощание с Василием Лановым Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
1 февраля
Лента новостей
17:10
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
17:06
Цискаридзе публично осадил языкастого Лазарева
16:48
Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян
16:43
"Внутреннее кровотечение": Виторган отдал врачам огромные деньги
16:33
Возраст не помеха: прививку от коронавируса сделал 104-летний москвич
16:19
"Это какое-то проклятие!": Максакова не может увидеться с дочерью
16:18
"Просто днище": Бородина раскритиковала слив голосовых сообщений Началовой перед смертью в Сеть
15:57
JAC iEV7S: заряжай и поезжай
15:42
"Она принадлежит ему": Сафронов раскрыл тайну замужества объявившей о расставании Волочковой
15:35
"Дикая боль!": верный друг откусил Кларе Новиковой кусок уха
15:12
"Неужели не справились?": Покалеченный Манукян с треском провалился
15:12
Зеленский сообщил о проблемах с вакцинацией: Киев вынужден стоять с протянутой рукой
15:09
"Разведенку" Гагарину засняли в объятиях с новым любовником
14:45
Состояние было тяжелым: Степаненко перенесла серьезную операцию
14:42
Длилось годами: известная актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах
14:41
Почему пожилым людям важно сделать прививку от коронавируса
14:30
"Буду петь хоть под открытым небом": Аните Цой запретили выступать по особому распоряжению Кремля
14:29
"Меня это очень оскорбляет": жена прокомментировала отношения Тарасова с дочерью от первого брака
14:26
Двойной траур: прощание с Лановым проходит на фоне скорби по Ельцину
14:23
В Жуковском вооруженный уголовник избил и ограбил продавщицу
14:17
Как будет праздновать 79-летие переболевший ковидом Лещенко
14:10
В ЯНАО при пожаре погибли два человека
14:10
Россиян предупредили об угрозе третьей волны COVID-19: Опасность сохраняется
13:58
Под Новосибирком во время тушения пожара нашли труп женщины
13:58
Александр Петров исчез после известия о болезни отца
13:53
Тревожные вести: что известно о состоянии актера Александра Збруева
13:46
Путин дал новые поручения в сфере правозащиты
13:43
"Она борется изо всех сил": обнародованы новые детали состояния изувеченной жены известного певца
13:37
Что случилось с дорогим гробом Ланового сразу после прощания
13:34
"Ни слуха, ни голоса": Соседов высказался о запевшей Решетовой
13:34
Километровая очередь из рыдающих россиян: как прошло прощание с легендарным Лановым
13:21
40 рыбаков унесло в море на оторванной от припая льдине
13:21
"Разглядел мерзкие особенности": звезда "Бригады" сообщила о большом разочаровании
13:12
На станции техобслуживания на Алтае прогремел взрыв
13:03
"Ему нравилось пугать": жуткие кадры с места гибели Шаляпина показали всей стране
12:48
Оставленная близким человеком Серябкина заговорила о беременности
12:46
Лановой перед последним вздохом успел сказать о своем завещании
12:41
Монеточка закатила шикарную свадьбу в разгар пандемии
12:37
Получивший угрозы убийством известный режиссер Балагов сделал заявление
12:32
"Изменил судьбу": стало известно о роковой роли Ланового в жизни Сафронова
12:30
"Не страшнее того, что исполняли эти дамы": Тарзан собирается наказать обокравшую его любовницу
12:29
В Домодедово задержали криминального авторитета
12:04
Скандал на похоронах: бессовестные виновники смерти Ланового возмутили появлением у гроба
12:02
Зеленский оскорбился из-за сообщений о давлении со стороны Трампа
11:52
Гроб Ланового утонул прямо во время прощания
11:47
Немощного Киркорова держали под руки у гроба Ланового
11:45
"Жизнь непредсказуема": 52-летняя звезда "Склифосовского" сообщила о появлении ребенка в семье
11:44
Прах Легкоступовой втайне предали земле
11:22
Называл воровкой: известная актриса разоткровенничалась у гроба Ланового
11:09
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 17,6 тысячи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
"Отобрал у нее жилье": любовник вышвырнул юную дочь Началовой на улицу
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света
Экономика
Володин: Дума работает над индексацией пенсий работающим гражданам

Володин: Дума работает над индексацией пенсий работающим гражданам

Фото: duma.gov.ru
Государственная Дума не прекращает работу над вопросом индексации пенсий работающим россиянам, сообщил спикер Вячеслав Володин. Но скоропалительных заявлений не будет, отметил председатель ГД.
прочитано 34 раза

Володин назвал эту тему важной и напомнил о поручении президента правительству. По его словам, вопрос обсуждается на уровне думской фракции "Единая Россия", а также правительством и профильными министерствами.

ПО ТЕМЕ

Названы приблизительные сроки индексации пособий работающим пенсионерам

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Речь идет о финансовых ресурсах, но есть аргументы "за", отметил Володин. Спикер добавил, что соответствующий проект закона на рассмотрение депутатского корпуса внесла фракция "Справедливая Россия".

Парламентарии не прекращают работу над этим вопросом, но скоропалительных заявлений делать не будут, сказал Володин в беседе с журналистами.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Кабмин должен представить свои предложения до 1 февраля.

Индексация пенсий работающим гражданам прекратилась в 2016 году. На такой шаг пришлось пойти из-за большого дефицита Пенсионного фонда. Вопрос о возвращении механизма был поднят в октябре прошлого года, но в Минфине идею не поддержали.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 1 февраля 2021, 17:09 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленский оскорбился из-за сообщений о давлении со стороны Трампа
Эксперт Михеев: Стратегическая задача Запада – "убрать" Лукашенко попытками поссорить Минск с Москвой
Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский
Лукашенко создал себе информационный вакуум – аналитик Можейко

Шоу-бизнес

Состояние было тяжелым: Степаненко перенесла серьезную операцию
"Буду петь хоть под открытым небом": Аните Цой запретили выступать по особому распоряжению Кремля
"Меня это очень оскорбляет": жена прокомментировала отношения Тарасова с дочерью от первого брака
Двойной траур: прощание с Лановым проходит на фоне скорби по Ельцину

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе

В Сети обсуждают новое фото артиста

Шоу-бизнес

Черная от горя Купченко едва держалась на ногах у гроба Ланового

На вдову больно смотреть
Шоу-бизнес

"Разведенку" Гагарину засняли в объятиях с новым любовником

Артистка не афиширует отношения
Шоу-бизнес

Состояние было тяжелым: Степаненко перенесла серьезную операцию

Артистка скрывает болезнь?

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+