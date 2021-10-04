В Госдуме обсуждают отмену подоходного налога для некоторых россиян

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, кого, по его мнению, необходимо освободить от подоходного налога.

С 1 января 2021 года в налоговом законодательстве произошли изменения, касающиеся тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов рублей. Для этих граждан ставка НДФЛ повысилась с 13% до 15%. Ярослав Нилов отметил, что эти денежные средства тратятся на лечение детей с редкими заболеваниями.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что необходимо двигаться дальше и освободить от такого налога тех, чей ежемесячный заработок не превышает 20 тысяч рублей. По словам депутата Госдумы, Россия рано или поздно все равно придет к этому решению.



Напомним, летом в Госдуму был внесен законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Нилов и его коллеги считают, что необходимо установить предел выплат по ЖКХ относительно совокупных доходов семьи в 15%.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что примерно половина россиян тратит или собирается потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Такие данные были получены в ходе опроса, который провел один из отечественных банков.