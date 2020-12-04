Цены на самые употребляемые продукты подскочили: названа причина

Недавно Росстат сообщал, что за 10 месяцев 2020 года цены на продукты стали в три раза выше, чем в европейских странах. В основном, подорожали сладости: сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.
Данные, которые приводит "Ромир", немного иные. Эксперты холдинга рассматривали самые употребляемые продукты. Речь идет о мясе и рыбе, молоке и сыре, вареной колбасе, яйцах, сосисках, помидорах и других товарах.
Также во внимание брали цены на одежду, туалетную бумагу и лекарственные средства. В ходе исследования стало ясно, что продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%.
В "Ромире" объяснили, что подорожание популярных товаров связано с ростом курса валют. В магазинах много импортной продукции, а также российской с иностранными составляющими.
Стоит отметить, что цены на еду во всем мире впервые за шесть лет установили рекорд. Среднее значение индекса цен достигло 105 пунктов. Особенно подорожали зерновые (+2,5%), масло (+14,5%), мясная и молочная продукции (+0,9%).
По мнению ФАО, проблемы в мировой продовольственной системе возникли из-за конфликтов, вредителей и природных катаклизмов. Пандемия коронавируса тоже усугубила ситуацию.
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