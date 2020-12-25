Россиян ждет падение зарплат в 2021 году – подробности

Уменьшение зарплат напрямую связано с общеэкономической ситуацией в стране. Как рассказала руководитель Вольного экономического общества Маргарита Ратникова, в предстоящем году снизятся спрос, прибыль и выручка.
Однако серьезных социально-экономических потрясений не будет. В разговоре с изданием "Ведомости" Ратникова отметила, что снижение зарплат никак не коснется трети россиян, так как они будут получать средства из бюджета.
По подсчетам экспертов, с финансовыми проблемами могут столкнуться около 20 миллионов граждан. Среди них – работники легкой, тяжелой и пищевой промышленности, а также сфер хранения и транспортировки.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил о росте заработных плат к концу 2020 года. При этом реальные доходы граждан упадут на 3% из-за снижения доходов индивидуальных предпринимателей.
Также президент рассказал, что банковский сектор находится в удовлетворительном состоянии. Путин выразил надежду, что к концу 2021 года Россия выйдет на показатели до пандемии.
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