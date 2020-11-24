Проект нового федерального бюджета прошел второе чтение в Думе

Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 24 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Парламентарии одобрили 669 поправок к документу. Третье чтение пройдет 26 ноября.



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