В России предложили ввести новые выплаты перед Новым годом

Ветераны Великой Отечественной войны могут получить десять тысяч рублей в конце этого года. Выплата будет единовременной, отметил член Общественной палаты в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению Султана Хамзаева, благодаря этой мере ветераны смогут купить еду к новогоднему столу. Эта сумма поможет пожилым гражданам в тяжелый период пандемии коронавируса.
Отметим, что в 2019 году в некоторых регионах страны будут отменены праздничные гуляния в честь Нового года. Россиян просят реже посещать общественные места и носить медицинские маски и перчатки.
По последним данным, ковидом в стране заболели 2,03 миллиона граждан. Выздоровели и покинули медучреждения 1,55 миллиона человек. Скончались 35,31 тысячи россиян, уточнили в оперштабе.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил об изменении порядка выплат больничных и материнских пособий. С 2022 года россияне будут получать деньги напрямую из фонда соцстрахования.
Нововведение должно значительно ускорить время получения россиянами выплат. Также работодателям больше не нужно быть посредниками в этом деле. Система уже работает в нескольких регионах.
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