Экономисты предупредили россиян о скором снижении пенсий

К неутешительным выводам пришли заместитель главы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Голин и научный сотрудник института Виктор Ляшек в своем исследовании "Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
По прогнозам специалистов, к 2030 году уровень пенсий упадет. Ежемесячные выплаты пожилым гражданам составят около 34% от заработной платы. К 2050 году ситуация продолжит ухудшаться. Пенсионеры в России будут получать 27% от зарплаты, сообщает "Коммерсантъ".
В числе причин, влияющих на снижение выплат, эксперты назвали старение граждан, небольшие зарплаты и появление нестандартных форм занятости. Также к ним можно отнести предоставление льгот по тарифам страховых взносов и недостаточные требования к стажу для получения страховых пенсий.
Эксперты призвали правительство принять в ближайшее время меры для защиты пенсий россиян. В частности, власти могут повысить требования к стажу, заняться легализацией неформально занятых и повысить тарифы страховых взносов. Эти меры являются приемлемыми для населения.
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