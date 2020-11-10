"Речь идет о здоровье нации": почему необходима реформа ОМС

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о передаче федеральному фонду ОМС полномочий страховщиков по контролю и финансированию медпомощи. Эксперты приветствуют принятие документа. Они уверены: реформа улучшит положение медучреждений и укрепит систему здравоохранения с учетом вызовов, с которыми она столкнулись в 2020 году.



Сейчас страховые компании выступают посредниками между фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и медучреждениями. После принятия законопроекта отвечать за финансирование и контроль будет государство.



Сегодня высокотехнологичные федеральные медицинские центры финансируются наряду с поселковыми и муниципальными больницами, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. К качеству оказания медпомощи тоже есть вопросы: страховщики до сегодняшнего дня ответственность за это не взяли, говорил председатель нижней палаты.

Президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский убежден: инициатива правильная и давно назревшая. "Представьте, что вы частное лицо и через вас проходят государственные заказы. Ваше намерение – получить как можно больше денег. При этом вы не заинтересованы в повышении качества медицинской помощи, потому что качество стоит дороже. Задача страховщиков – не в улучшении качества, а в том, чтобы у них оставалось больше денег", – сказал общественник в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

По его мнению, интересы страховых компаний противоречат интересам государства и системы здравоохранения. "Фактически на протяжении 30 лет страховщики препятствовали улучшению качества медицинских услуг. В результате пациенты не получали нужной помощи, а врачи не могли ее оказать. К тому же эти компании не несут страховой функции – ее исполняет государство. Оно собирает деньги и несет ответственность за риски, которые возникают при наступлении страхового случая. Страховые компании являются посредниками и социально ничем не рискуют", – поянил Саверский.

Эксперт считает, что исчезновения страховщиков как звена системы здравоохранения пациенты не заметят. "Их функции распределят между государственными структурами, которые будут отслеживать движение государственных же денег, следить за качеством медицинских услуг", – говорит общественный деятель.

"Пандемия коронавируса хорошо показала, что страховые компании – лишнее звено в системе здравоохранения, – убежден Саверский. – Вы не можете управлять ими, они вам не подчиняются. Представьте, у вас несколько тысяч частных компаний, с которыми во время пандемии нужно отдельно договориться. Это невозможно. Страховые компании – это лишнее звено, которое во время пандемии попадает под раздачу первой".

Он напомнил, что страховщики оформились в отдельное звено системы здравоохранения в начале 90-х годов. "После ликвидации Госплана финансовая коммуникация с субъектами Федерации была затруднена. Государство воспользовалось услугами страховых компаний, чтобы довести деньги до лечебных организаций. Такая рутинная задача привела к тому, что почти 30 лет страховые компании кормятся за счет государства", – отметил общественник.

Законопроект о реформе ОМС следует в русле принятых в июле поправок к Конституции: речь идет о приведении правовой базы в соответствие с буквой обновленного основного закона, отметил директор международного Института новейших государств Алексей Мартынов.

Рассматриваемый законопроект позволит решить наболевшие проблемы о финансировании федеральных медицинских организаций, уверен эксперт. "Поправки необходимы, чтобы убрать посредников в лице страховщиков – своеобразный "нарост" из 90-х – начала "нулевых". Убрать его не временно, а навсегда, через ссылку на соответствующие положения Конституции", – пояснил аналитик.

Систему со страховщиками-посредниками Мартынов назвал "кормушкой для бизнесменов от медицины". Законопроект позволит консолидировать ресурсы, выделяемые на здравоохранение, решит ряд логистических проблем, которые мешают развитию медицины, уверен эксперт.

"Пандемия коронавируса четко продемонстрировала ущербность так называемой страховой медицины. Если нет возможности отказаться от нее полностью, то, по крайней мере. сегментарно нужно стараться от этого отходить", – сказал Мартынов в беседе с корреспондентом "Дни.ру".



С новыми вызовами страховая система справиться не в состоянии, убежден эксперт. "Посмотрите, что происходит в так называемых развитых странах, – это катастрофа, снова локдауны", – заметил аналитик.

"Решать вопрос со страховой медициной необходимо, речь идет о здоровье нации. Это задача государства, а не страховых компаний ", – убежден эксперт.



На доступность медицинской помощи реформа ОМС не повлияет, заявил Мартынов. Сообщения в СМИ с подобными "страшилками" – плоды медийной кампании, оплаченной страховщиками, считает политолог.

Схожего мнения придерживается эксперт Антон Хащенко. По его мнению, идет информационная кампания по противодействию принятию законопроекта и созданию позитивного образа страховых компаний.

"Стоит цель запугать людей. Плюс рассказывают сказки по поводу того, какие страховые компании замечательные и контролировали качество оказания медицинских услуг. Мы живем в реальном мире и прекрасно понимаем, какой был уровень контроля и какая цена этим аргументам", – комментирует эксперт.

Принятие закона сделает финансирование медицины эффективнее, уверен Хащенко. "Потому что достаточно большие деньги теряются на уровне страховых компаний. Я видел цифры до 15% от общей суммы. Если хотя бы часть суммы этих денег пойдет на лечение и инфраструктуру – это очень хорошо, тем более с учетом ограниченных ресурсов", – пояснил эксперт.