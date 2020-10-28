Володин призвал Минфин активнее вести диалог с парламентариями

"Нам хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас, получается, президент слышит, а министр финансов – нет", – сказал Володин.
Спикер напомнил, что решение об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием принял президент. "Вы были против, а в выступлении говорите, как о достижении", – обратился Володин к Силуанову.
Депутаты хотели бы, чтобы министерство выступало с предложениями, чтобы от этого был результат. Сейчас парламентарии вынуждены постоянно убеждать, посетовал спикер.
Володин отметил, что депутаты каждый год говорят о необходимости сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов.
"Небольшие средства на это выделили. У нас сократился разрыв или нет? Нет", – отметил председатель нижней палаты.
Задача была поставлена президентом, ее необходимо решать, отметил спикер. "Хотелось бы партнерства в этом вопросе и понимания", – обратился Володин к главе Минфина.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Шо за форум
Швондер и Людка
почему женщины не стареют красиво
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
русские мужчины не самые красивые
А у вас жены дома убираются?
изменой за измену
Как называется женщина "бабник"?