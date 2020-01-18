"Сколько же можно": новость о пенсиях возмутила россиян

По словам Дроздова, в период с 2019 по 2022 годы размер выплат вырастет на 2,5%, 3%, 2%, и 1,3% соответственно. Он добавил, что такие данные основаны на прогнозе Минэкономразвития России, сообщает "Российская газета".
В январе 2020 года пенсионный фонд проиндексировал выплаты на 6,6%. Таким образом, пенсии выросли, в среднем – на тысячу рублей. Глава ведомства обратил внимание, что если уровень инфляции будет ниже ожидаемого, то реальный рост пенсий будет еще выше.
Антон Дроздов обратил внимание, что индексация не означает, что количество выплачиваемых денег будет одинаковым для всех пенсионеров. Оно зависит от того, какую пенсию человек получал в 2019 году: чем меньше был размер выплат, тем меньше будет прибавка и наоборот.
Возглавляющий Пенсионный фонд Дроздов также напомнил, что для людей, достигших возраста 80 лет, пенсия автоматически увеличивается на фиксированный размер, который в 2020 году составляет 5686 тысяч рублей.
Однако многие россияне выразили свое недоверие приведенным цифрам. В комментариях к соответствующей публикации в "Яндексе" многие иронично отметили, что такого повышения пенсий ждать не стоит. А некоторым оно и вовсе показалось незначительным.
"Сколько же можно это терпеть! Мужчиииииины, сделайте уже что нибудь!", ""Скоро у каждого россиянина будет отдельный холодильник для красной икры", "Нужно не просто увеличивать, а устанавливать достойный нижний уровень", – писали пользователи.
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