Госдума освобождает матпомощь для студентов от НДФЛ

В случае принятия в третьем, окончательном чтении законопроекта об освобождении материальной помощи для учащихся вузов от НДФЛ соответствующая норма вступит в силу с 1 января 2020 года. Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, эта инициатива направлена на устранение правовой несправедливости в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов.
"Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом", – отмечал Володин. С тем, что изменения в Налоговый кодекс направлены на обеспечение справедливости, согласна и сама автор законопроекта Ирина Яровая.
"Справедливо и правильно не облагать налогом материальную помощь, которую вуз оказывает нуждающимся студентам и аспирантам", – подчеркнула парламентарий.
Ирина Яровая добавила, что разработала соответствующую инициативу исходя из понимания важности самой целевой выплаты, а также значения мер социальной поддержки, которые оказывает нуждающимся государство. "Это решение в пользу дополнительной социальной поддержки, это помощь, оказываемая в трудной жизненной ситуации, и освобождение от уплаты налога, конечно, сохранит весь размер средств, предназначенных для материальной помощи студентам", – рассказала заместитель председателя Госдумы.
Во вторник, 10 сентября, Госдума открыла осеннюю сессию. Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектов прямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.
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