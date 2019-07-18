Объявлено о начале новой войны США

Отличным аргументом в пользу Дональда Трампа, который собрался избираться президентом США на второй срок, послужил бы рост экономики страны. Добиться этого можно несколькими способами.
Одним из самых надежных и, что немаловажно, малозатратных с точки зрения прилагаемых усилий путей добиться этого является ослабление национальной валюты. Однако ослабленный доллар, опасаются специалисты, может лишиться статуса мировой резервной валюты. Это, в свою очередь, спровоцирует валютную войну.
Ранее многие специалисты в области экономики переживали из-за глобальных негативных последствий противостояния США и Китая. Дескать, страны, соперничая за лидерство, могут развязать торговую войну, которая приведет к проблемам не только у них самих, но и во всем мире.
Трамп после голосования конгресса по резолюции об импичменте назвал ее нелепой и призвал не допустить того, чтобы подобное повторилось с другими президентами США. pic.twitter.com/B2K3KF4BIK— CGTN на русском (@cgtnrussian) July 18, 2019
Подобные страхи также били по доллару как мировой резервной валюте. Об отказе от американской валюты заговорили и в Европе, и в Азии. Отметим, Россия уже давно подчеркивала важность совершения сделок в национальных валютах в обход доллара и приложила немало усилий к тому, чтобы облегчить переход к подобной практике.
Тем не менее не только курс доллара может негативно повлиять на развитие мировой экономики. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказывала ранее, что торговая война США и Китая может обвалить фондовые рынки, что также приведет к глобальным проблемам во всем мире.
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