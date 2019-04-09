Дума приняла законопроект об упрощении закупок в сфере культуры
Авторами законопроекта стали депутаты, представляющие разные
фракции нижней палаты. В числе инициаторов – глава комитета нижней палаты по
культуре Елена Ямпольская.
Одобренный во втором чтении документ даст возможность культурным организациям не обосновывать цену контракта, если приобретается уникальное произведение и ценность, произведение того или иного автора. Кроме того, законопроект позволит увеличить сумму на разовые закупки у одного поставщика с 400 до 600 тысяч рублей.
Также нормативно-правовой акт содержит норму, разрешающую заключать контракты с конкретным производителем музыкальных инструментов и на услуги по ремонту и обслуживанию. Предлагается разрешить заключать контракт на изготовление и поставку оборудования и материалов для сценических эффектов с единственным поставщиком.
Откладывать рассмотрение проекта закона в третьем чтении парламентарии не намерены. Это будет сделано на пленарном заседании в среду, 10 апреля.
Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культуры был внесен в декабре прошлого года. Представители культурных организаций неоднократно жаловались на трудности, с которыми они сталкиваются в процессе закупок.
Вместе с парламентариями активное участие в обсуждении нормативно-правового акта принимали деятели искусства, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди них – художественный руководитель Et cetera Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного театра наций Мария Ревякина и другие.
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