Дума приняла законопроект об упрощении закупок в сфере культуры

Нижняя палата парламента во втором, основном чтении одобрила поправки, совершенствующие государственные закупки в сфере культуры. Нормативно-правовой акт подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Документ упростит закупки для нужд режиссеров кино и театров, а также при проведении выставок и концертов.



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