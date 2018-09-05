"Северный поток – 2" – мощное оружие России

Зимой 2018 года британский журнал The Economist разместил на обложке карикатуру, где президент России Владимир Путин изображен в виде спрута с расставленными щупальцами. Нетрудно догадаться: таким нехитрым образом журналисты обозначили то, что наша страна, олицетворенная в образе ее лидера, вмешивается во внутренние дела других государств и вообще лезет куда не просят.

Примечательно, что в подобном виде Россию иностранцы изображали в XIX веке, а затем и в советский период. Времена меняются, а суть остается. Впрочем, это популярное клише – кого только в виде вездесущего осьминога не изображали. Как бы то ни было, если отбросить заложенный в картинку негативный смысл, реальное положение вещей она отображает верно.

После того как Россия вернулась на мировую арену в роли более-менее самостоятельной фигуры, начала отстаивать во внешней политике свои интересы и планомерно возвращать влияние на близлежащих (и не только) территориях, сильные мира сего, уж было списавшие нашу страну в утиль, почувствовали серьезную угрозу.

Пружина сжалась до предела, пружина стала разжиматься. Россия, казалось бы, достигшая дна в 1990-х, стоявшая на пороге дальнейшей фрагментации и вырождения, внезапно нашла в себе силы и начала подниматься с колен. Да еще жестко заявляя супостатам, рассматривающим возможности силой решить "русский вопрос": "Даже не думайте – сломаете зубы. В крайнем случае – заберем с собой". Некоторые политики из англосаксонского мира просто рвут на голове волосы: как же так, не добили противника, когда был шанс, а теперь, похоже, поздно.

Экспансия России преимущественно лежит в политической и торгово-экономической сферах. Налаживаются новые контакты, достигаются взаимовыгодные договоренности, разрешаются некоторые противоречия и создаются тактические союзы. Естественно, любые интеграционные процессы не нравятся могущественным силам, желающим видеть нашу страну исключительно в роли безропотного сырьевого придатка. И они всеми силами пытаются помешать.

Из самых показательных примеров можно вспомнить историю Незалежной, которая была превращена в линию разлома между Россией и Европой, или противостояние вокруг проекта магистрального газопровода через Балтийское море в Германию "Северный поток – 2". О втором пункте мы и скажем несколько слов.

Вопрос топливно-энергетических ресурсов всегда занимал важнейшее место в сфере интересов могущественных государств. Многие войны начинались (и начинаются) именно из-за них, из последних примеров – захват нефтеносных Ирака и Ливии. Это чертовски выгодно – изымать стратегические ресурсы силой или перераспределять их в свою пользу. Чем, собственно, страны с колонизаторским прошлым успешно занимаются по сей день, не думая изменять богатым традициям грабежа и насилия.

Энергоресурсы – кровь нашей технократической цивилизации. И чем более насыщена ею та или иная социальная система, тем она состоятельнее, в ней расцветает инфраструктура и бурлит современная жизнь. Достаточно взглянуть на карту мира в виде инфографики, или на ночной снимок Земли из космоса, чтобы увидеть: государства, потребляющие много энергии, "горят" ярче, и это коррелирует с их относительно высоким уровнем жизни. В этом плане впереди планеты всей – Северная Америка и Европа.

У России при ее сложных и недружелюбных природных условиях есть богатые запасы важнейших ресурсов, которые являются как фактором большого скрытого потенциала для развития нашей страны, так и залогом для активных посягательств на них извне. Многим, конечно, хотелось бы, чтобы содержимое недр расходовалось исключительно на внутреннее потребление, однако в текущих условиях это невозможно. От торговли ресурсами, увы, отказаться нельзя, особенно когда так остро стоит вопрос модернизации, инфраструктурного и технологического рывка.

И вот через Балтийское море строится газопровод "Северный поток – 2", который расширяет возможности первого "Северного потока". Объект должен быть введен в эксплуатацию уже в 2019 году. В случае успешной реализации Германия получит статус важного распределительного узла, а вот значение старых ниток, проходящих через территорию Украины, Польши и некоторых других стран Юго-Восточной и Центральной Европы сильно упадет.

Проект не нравится США. За океаном его называют геостратегическим оружием, которое будет воздействовать на союзников в Европе, ослабляя влияние американцев. Это действительно так, хотя в дипломатической риторике данный проект называют чисто экономическим. С позиции России, новый газопровод – не только возможность получить дополнительные средства, но и способ сильнее привязать Европу к нашей стране в плане энергетического снабжения, увеличить свое влияние на международной арене, получить политическую лояльность со стороны заинтересованных государств.

Когда выстроена взаимовыгодная система, мало кто захочет плевать в сторону дающей руки и устраивать потасовки "в своем дворе" – даже при давлении со стороны США, для которых нестабильность является в современном мире одним из главных "экспортных товаров". Возможный полноценный союз России и Германии, спайка немецкой индустрии и технологий с нашими ресурсами – это страшный сон американцев, грозящий потерей влияния в регионе и усилением позиций конкурентов.

Вот и стараются они всеми силами помешать строительству, вводя санкции, используя ручных компрадоров в европейской верхушке и склоняя некоторые страны к покупке своего дорогого сжиженного природного газа. Тем не менее строительство продолжается...

Еще одна болевая точка США касательно "Северного потока – 2" – Украина. Ее значение в качестве транзитной территории будет подорвано, что усугубит и без того скверную экономическую ситуацию. Эта страна превратится для американцев в неприемлемый пассив. И хотя Владимир Путин заявил, что Россия в целом готова сохранить транзит, ясно, что объемы уменьшатся. Непонятно, как потом рассудит "невидимая рука рынка", а если Незалежная опять будет себя плохо вести, всегда можно просто меланхолично пожать плечами и закрутить вентиль.

Естественно, русофобские ненадежные партнеры Украина и Польша воют, осознавая свои грядущие экономические и политические потери. То и дело им вторят прибалтийские страны, которым вроде должно быть ни тепло, ни холодно, но они очень хотят ублажить слух заокеанского хозяина. Впрочем, их мнение традиционно никого не интересует.

Таким образом, для России "Северный поток – 2" – проект не только экономический, но и геополитический, обеспечивающий сближение с европейскими странами и увеличение влияния на них. Для США же – прямая угроза их политическим, экономическим и военным статусам в регионе, поэтому американцы будут делать все, чтобы минимизировать негативные для себя последствия. Удастся им или нет – увидим, ждать осталось недолго. Ну а Украине в очередной раз можно посочувствовать, хотя вряд ли она этого сочувствия достойна.