Украина отменяет поезда в Россию
Парламентарий напомнил, что Киев хочет "то паспорта отобрать, то визы ввести". По его словам, украинские власти намерены ударить по простым гражданам. В беседе с RT Калашников отметил, что заявления Омеляна можно рассматривать в контексте предвыборной пропаганды, однако все "закончится пшиком".
Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник согласен с тем, что заявления украинского министра связаны с выборами. Президента и парламент граждане Незалежной будут выбирать весной и осенью следующего года.
Омеляна эксперт назвал "одним из чемпионов пиара на Украине". "Для него это элемент борьбы за свое политическое будущее в местном парламенте", – сказал аналитик, добавив, что допускает присутствие чиновника в следующем составе правительства.
Бортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует политолога RT.
Украина собирается закрыть железнодорожное сообщение с Россией, - Омелян - портал новостей https://t.co/i93GMlLCTW: https://t.co/SGJeMuI58R— Nade����zhda (@riverdnipro) 6 августа 2018 г.
Кроме того, Бортник уверен, что Киев попытается вновь поднять тему истории, языка, надавить на церковные связи двух стран. Все эти действия, по его словам, несут большой урон для украинцев, особенно тех, кто работает в России.
В понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято до конца года, подчеркнул чиновник.
Вместе с тем он отметил, что через территорию Украины ходит только один российский поезд – по маршруту Москва – Кишинев. Украина,
уверен Омелян, не понесет ущерба от закрытия железнодорожного сообщения с
Россией. По всей видимости, министр не в курсе, что между двумя странами курсируют множество поездов по самым разным направлениям: Москва – Киев, Москва – Одесса и другим.
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