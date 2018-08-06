Киев в восторге от катастрофы в Крыму
Best Western Hotels & Resorts – последняя западная компания, которая занималась гостиничным бизнесом на полуострове. Ее уход из Крыма в украинских СМИ назвали "катастрофой". По мнению прессы Незалежной, с уходом этой организации экономику региона ждет полный коллапс, поскольку туризм по-прежнему является основной доходной частью местного бюджета.
Для создания апокалиптической картины украинцы добавили фотографии очередей на пропускных пунктах в Крым. Объяснили скопление транспортных средств просто: Россия сознательно ограничивает поток туристов, дабы скрыть от них масштаб развала местной инфраструктуры. В общем, ничего нового: украинские СМИ продолжают держать марку по части накала феерического бреда и откровенной шизофрении.
Впрочем, вернемся к покинувшей полуостров американской структуре. Как оказалось, в Незалежной, видимо, за неимением других информационных поводов, принялись смаковать новость более чем полугодичной давности. Официально организация прекратила деятельность в регионе еще в октябре прошлого года.
Более того, выяснилось, что сетью отелей Best Western Hotels & Resorts не является. Это исключительно франчайзинговая компания, которая предоставляет свой бренд гостиницам. Такой деятельностью организация и занималась на полуострове.
Но для украинских СМИ это не имеет никакого значения. Главное, чтобы читатели не размышляли над прочитанным, не проверяли факты, а как можно активнее распространяли заведомо ложную информацию.
Ранее в Киеве пожаловались на убытки, которые приносит Украине открытый несколько месяцев назад Крымский мост. Власти Незалежной утверждают, что из-за новой трассы в украинские порты на Азовском море заходят на 10% меньше судов. Президент Петр Порошенко намеревается подать иск, потребовав у Москвы возмещения убытков.
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