Киев в восторге от катастрофы в Крыму

На Украине нашли очередной повод для злорадства. На сей раз СМИ Незалежной зашлись в восторге от того, что деятельность на полуострове прекратила американская компания Best Western Hotels & Resorts, занимающаяся гостиничным бизнесом. Но, как выяснилось, украинцы принялись смаковать новость полугодичной давности. Более того, указанная компания оказалась вовсе не сетью отелей.



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