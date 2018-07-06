Киев пытается содрать с "Газпрома" последние копейки

Очередной иск к "Газпрому" почти на 12 миллиардов долларов подал украинский "Нафтогаз" в Стокгольмский арбитраж. Киев пытается пересмотреть тарифы на транзит газа. Эксперты считают, что властям Украины, напротив, следовало бы предложить российской стороне более выгодные условия.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года. Предварительная оценка денежных требований – 11,58 миллиарда долларов, без учета процентов, говорится в сообщении украинской компании. Отмечается, что сумма исковых требований может быть уменьшена, если "Газпром" забронирует транзитные мощности после 2019 года.

Украинская компания уже добивалась в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Арбитраж эти претензии не удовлетворил - как заявили в Киеве, подготовленные им документы "не удовлетворяли формальным требованиям", и сейчас готовится новое письмо.

По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

Экспертов новый иск украинской компании весьма удивил. С одной стороны, понятно, что ход в большей степени политический – Киев каждое решение Стокгольмского арбитража преподносит как свою "победу над Россией". С другой стороны - экономической целесообразностью тут и не пахнет, уверен независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков.

"Себестоимость транспортировки газа через территорию Украины и так достаточно высокая. Гораздо дешевле "Газпрому" обходится транзит, например, по "Северному потоку – 1". А когда будет построен "Северный поток —2", то тоже будет обходиться дешевле. Позиция же Украины – навязать "Газпрому" самые невыгодные тарифы. И это, по меньшей мере, странно", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Между тем в "Газпроме" неоднократно говорили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года – при условии, что Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Для этого "Нафтогазу" надо предлагать более низкие тарифы, чтобы вызвать хоть малейший интерес российской стороны. Однако украинская сторона все делает наоборот. Это больше похоже на агонию, власти Украины пытаются собрать все, что еще можно унести, считает эксперт.