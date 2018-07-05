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Экономика

В Кремле сделали заявление о пенсионной реформе

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В администрации президента России Владимира Путина не ведутся никакие экспертные работы по теме изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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По словам официального представителя Кремля, вся экспертная проработка закона о выходе на пенсию ведется в "диагонали парламента и правительства". Также он отметил, что 5 июля на совещании по экономическим вопросам пенсионная реформа не стоит в повестке, передает "Интерфакс".

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Ранее Песков говорил, что не стоит интересоваться позицией Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы до тех пор, пока инициатива кабинета министров не примет "окончательных очертаний". Отметим, новости о пенсионной реформе появляются довольно часто. Так, о гарантиях увеличения пенсий с 2019 года рассказали 4 июля в Минтруде.

По словам министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, "гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть". Глава ведомства добавил, что все расчеты показывают на то, что получится проиндексировать пенсию в среднем на тысячу рублей в месяц. Таким образом, годовая прибавка к этой социальной выплате составит 12 тысяч.

Напомним, правительство России передало в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему страны в июне. Она касается изменения возраста выхода на пенсию.

Автор: Валерия Нарская5 июля 2018, 14:03
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