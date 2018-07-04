В Кремле оценили прогноз о скором дефолте
В Кремле прокомментировали прогнозы о грядущем экономическом кризисе в России, который сравнили с дефолтом 1998 года. Отвечая на просьбу журналистов оценить предупреждения экспертов Bank of America, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что не знает, чем они руководствовались.
Более того, государственный деятель изъявил желание не вступать со специалистами дискуссию. На реплику "Значит, все будет хорошо?" Песков ответил: "Наверняка".
Аналитики Bank of America спрогнозировали, что на мировом фондовом рынке может повториться кризис 1997–1998 годов. По их словам, об этом свидетельствует схожая динамика рынков, передает Russia Today.
Текущую ситуацию сравнили с периодом, который предшествовал событиям 1998 года, когда в Азиатском регионе произошел мировой экономический кризис. Тогда же в России начался дефолт. "Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо того, что было 20 лет назад", – уточнили эксперты.
Напомним, что 14 августа 1998 года президент России Борис Ельцин заявил, что девальвации рубля не будет. "Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано", – утверждал он. Однако через три дня правительство России и Центробанк заявили о техническом дефолте по государственным ценным бумагам и переходе к плавающему курсу рубля.
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