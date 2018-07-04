В Кремле оценили прогноз о скором дефолте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, чем руководствовались эксперты Bank of America, которые предсказали повторение сценария глобального финансового кризиса 1997-1998 годов. Он добавил, что не станет вступать со специалистами в дискуссию.

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