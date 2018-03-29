Россиян заставят копить на старость

Чиновники начали анонсировать реформы, необходимые для достижения целей, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Один из больших проектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системы пенсионных накоплений.

Министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая активно обсуждалась в 2016 году, но была отложена в связи с выборами. По его словам, нововведение позволит обеспечить граждан дополнительными доходами, а государство – средствами для долгосрочных инвестиций.

"За счет индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10-20 процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", – отметил Силуанов.

Чиновники заверили, что ИПК нельзя будет заморозить по решению правительства, поскольку это частная собственность граждан. Процедуру сравнивают с банковским вкладом, с той лишь разницей, что процесс будет добровольно-принудительным: если человек не захочет отчислять 6% зарплаты в систему ИПК, придется написать заявление. Сначала всех работников подключат к накоплению пенсионного капитала автоматически, чтобы обеспечить максимальную вовлеченность, сообщает MK.ru.

Напомним, что в 2016 году предложение о внедрении ИПК социальный блок правительства принял прохладно, и законопроект отложили в долгий ящик. Однако теперь, по мнению Минфина и ЦБ, пришла пора возобновить обсуждение. Силуанов отметил, что в замечаниях коллег нет "ничего неустранимого".

В свою очередь председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что "надо пройти дискуссию и принять решение". Новый вариант законопроекта может быть подготовлен за полтора месяца и направлен в Госдуму в весеннюю, в крайнем случае – осеннюю сессию. Это позволит запустить механизм индивидуального пенсионного капитала уже в следующем году.