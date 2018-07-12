В правительстве назвали максимально возможный размер пенсии

Повышение
пенсионного возраста приведет к тому, что самые "богатые" пенсионеры будут
получать 34 тысячи рублей. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", такие
данные привел замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По его
словам, соответствующие расчеты проведены и согласованы с Международной
организацией труда (МОТ).
Представитель ведомства подчеркнул, что такая сумма будет возможной в случае, если в России коэффициент замещения (соотношение размера зарплаты человека и его будущей пенсии) составит 40%. Эта норма принята МОТ, но пока нашей страной не ратифицирована.
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