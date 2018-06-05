ЕС начал бить "Газпром" из-за Украины

В Киеве заявили, что активы российского "Газпрома" в Голландии якобы арестованы по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сообщается, что сумма иска составила 2,6 миллиарда долларов.



Хоть голландский арбитраж и удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома", шесть из семи местных "дочек" российского холдинга не стали сотрудничать с судебными приставами. Однако в Киеве уверены, что неподатливость "Газпрома" не повлияет на взыскание средств.

В корпорации заявили, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов, сообщает РИА Новости.

Адвокат Денис Скрябин подчеркнул: несмотря на действия Киева, российской компании ничего не угрожает. Эксперт убежден, что "Газпром" может продолжать свою деятельность и использовать эти активы.

Более того, корпорация обжалует незаконное, по его мнению, решение. После этого можно будет увидеть отмену подобных арестов. "Я считаю, что "Газпром" сегодня находится в безопасной ситуации. Однако в любом случае ему необходимо принимать меры для защиты своих активов", – пояснил Скрябин.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" — в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Компании подтвердили, что получили соответствующее постановление от судебных исполнителей.