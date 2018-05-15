Растущая нефть топит слабый рубль

Цены на нефть все растут, котировки достигли уровня 2014 года. К удивлению и разочарованию россиян, на курсе рубля рекордные 80 долларов за баррель никак не отражаются.

Доклад ОПЕК о повышении спроса на нефть в 2018 году и выход США из иранской ядерной сделки вызвали бум на рынке черного золота. Возобновление экономических санкций в отношении Ирана может привести к сокращению добычи нефти в стране, уменьшению предложения – и, как следствие, росту спроса и цены.

Однако, к разочарованию россиян, рубль на этом благоприятном фоне почему-то не растет. Как поясняют специалисты – и признают в Минэкономразвития – российская валюта от нефтяных цен больше не зависит. Если осенью 2015-го – через год после того, как рубль отпустили в свободное плавание – почти 90% колебаний курса рубля объяснялось изменением стоимости черного золота, то в последние несколько месяцев это соответствует действительности лишь на 40%.

Одна из причин, по словам экспертов, в том, что на курс рубля влияют меры господдержки компаний, попавших под американские санкции. Они могут получить право не возвращать валютную выручку в Россию. В результате валюта в стране может оказаться в дефиците, и это окажет дополнительное негативное влияние на рубль.

Против рубля играет и антикризисная монетарная политика России. Благодаря ценам на нефть выше уровня, заложенного в бюджете, у казны обнаружился излишек средств – и государство решило использовать их для пополнения резервов. С 10 мая по 6 июня Центробанк закупит для Минфина валюту на рекордную сумму 322,8 миллиарда рублей. Получается, что высокие нефтяные цены не только не укрепляют рубль, как раньше – а, напротив, ослабляют его, мотивируя Минфин скупать валюту.

Однако есть среди аналитиков и оптимисты. Они заверяют, что рубль получит поддержку. В частности, укреплению может способствовать предстоящий чемпионат мира по футболу. По подсчетам, за месяц турнира болельщики привезут в Россию от полумиллиарда до 2 миллиардов долларов, пишет "МК".

Причин для паники нет, уверены аналитики. Они советуют тем, кто собирается в отпуск, покупать валюту заранее – и ориентироваться на диапазон 61–65 рублей за доллар до конца мая.